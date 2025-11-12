«Облаков много, но дождя почти нет» — обещают синоптики

На западе и в центре страны, особенно в Курземе и Видземе, южный ветер усилится до умеренного, в остальных регионах он останется слабым. Температура поднимется до +5..+10 °C, что для ноября считается тёплым днём.

«Погодные условия формируются в зоне повышенного давления, — уточняют метеорологи. — Поэтому осадки будут кратковременными или вовсе отсутствовать».

В Риге ожидается сухой и спокойный день. Южный ветер будет слабым, воздух прогреется до +7..+8 °C. Атмосферное давление сохранится высоким — 1015–1018 гектопаскалей на уровне моря.

Общий фон — осенне-мягкий, без сюрпризов. Хороший день, чтобы спокойно завершить неделю и не забыть зонт — на всякий случай.