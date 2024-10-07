Облачно, но сухо: погода в понедельник

Ожидается слабый ветер, температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов.
В Риге днем солнце время от времени будет скрываться за облаками, но день пройдет без осадков. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +11…+12 градусов.
В понедельник будет облачно, но без существенных осадков, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается слабый ветер, температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов.
В Риге днем солнце время от времени будет скрываться за облаками, но день пройдет без осадков. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +11…+12 градусов.
На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.
На минувшей неделе в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине, свидетельствует информация Государственной полиции.
Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с "ReRe Būve", так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо. Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия АО "ReRe Grupa".
Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с "ReRe Būve", так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо. Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия АО "ReRe Grupa".
О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.
О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.
На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.
На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.
"Почему в эстонской Нарве на границе с Россией, многие люди стараются продать квартиры, а в литовском Висагинасе, наоборот, нет отбоя от покупателей: Линии обороны на границе с Россией и колючая проволока вселяют уверенность в безопасности или, наоборот, пугают людей? Что происходит на рынке недвижимости, насколько цены на жилье в приграничных регионах отражают реальность и почему в приграничных районах Латвии не строятся новые дома? - задался вопросом обозреватель "Неаткариги" Марис Краутманис.
"Почему в эстонской Нарве на границе с Россией, многие люди стараются продать квартиры, а в литовском Висагинасе, наоборот, нет отбоя от покупателей: Линии обороны на границе с Россией и колючая проволока вселяют уверенность в безопасности или, наоборот, пугают людей? Что происходит на рынке недвижимости, насколько цены на жилье в приграничных регионах отражают реальность и почему в приграничных районах Латвии не строятся новые дома? - задался вопросом обозреватель "Неаткариги" Марис Краутманис.
Посещая место упокоения родственников на Саркандаугавском кладбище, рижанин Алдис был удивлен зрелищем, открывшимся перед его глазами - у могил остались различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения по поводу проведения ритуала, сообщает tautaruna со ссылкой на "Без Табу".
Посещая место упокоения родственников на Саркандаугавском кладбище, рижанин Алдис был удивлен зрелищем, открывшимся перед его глазами - у могил остались различные продукты питания, среди которых свежая свинина, водка, сигареты и даже деньги. Есть подозрения по поводу проведения ритуала, сообщает tautaruna со ссылкой на "Без Табу".
Рекламы, загонявшие многих людей в долговое рабство до 2018 года, сегодня стали историей, которая повторяется. Тогда правительство приняло решение запретить рекламу быстрых кредитов с неадекватно высокими процентами, побуждавшую брать займы для того, чтобы отпраздновать день рождения, купить новогодние подарки и другие вещи, без которых можно обойтись, пишет Tautaruna.nra.lv.
Рекламы, загонявшие многих людей в долговое рабство до 2018 года, сегодня стали историей, которая повторяется. Тогда правительство приняло решение запретить рекламу быстрых кредитов с неадекватно высокими процентами, побуждавшую брать займы для того, чтобы отпраздновать день рождения, купить новогодние подарки и другие вещи, без которых можно обойтись, пишет Tautaruna.nra.lv.