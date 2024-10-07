Облачно, но сухо: погода в понедельник

"Почему в эстонской Нарве на границе с Россией, многие люди стараются продать квартиры, а в литовском Висагинасе, наоборот, нет отбоя от покупателей: Линии обороны на границе с Россией и колючая проволока вселяют уверенность в безопасности или, наоборот, пугают людей? Что происходит на рынке недвижимости, насколько цены на жилье в приграничных регионах отражают реальность и почему в приграничных районах Латвии не строятся новые дома? - задался вопросом обозреватель "Неаткариги" Марис Краутманис.