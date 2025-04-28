Обещание не сдержали: предприниматели критикуют правительство за рост расходов на зарплаты в госуправлении

Представляющие предпринимателей организации отмечают, что 14 октября 2024 года Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил предельный размер увеличения фонда оплаты труда в сфере государственного управления в 2025 году по сравнению с планом 2024 года в размере 2,6%, однако имеющаяся информация свидетельствует о том, что в ряде министерств эти ограничения не учитываются - оплата труда в первом квартале года выросла на целых 24% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Ссылаясь на данные Госкассы, организации отмечают, что в первом квартале текущего года расходы на оплату труда в 10 из 15 министерств выросли более чем на 2,6%, в том числе лидером с ростом на 24,6% стало Министерство благосостояния, в Министерстве образования и науки рост составил 15,1%, в Министерстве здравоохранения расходы на оплату труда выросли на 13,4%.

"По нашему мнению, такая тенденция не свидетельствует о приверженности политического руководства и высших государственных служащих соблюдению установленных ограничений; публичные обещания и решения не соответствуют действиям", - подчеркивает генеральный директор LDDK Каспарс Горкшс.

Организации отмечают, что в ряде министерств расходы на компенсацию, запланированные в бюджете 2025 года, изначально предусматривали рост, значительно превышающий установленные Кабинетом министров 2,6% по сравнению с 2024 годом. Например, в программе Министерства здравоохранения "Отраслевое управление и планирование политики" на оплату труда в 2025 году запланировано 5 686 346 евро - на 25,4% больше, чем в 2024 году, а для программы Кабинета министров и Государственной канцелярии "Обеспечение деятельности Кабинета министров, политика государственного управления" запланирован рост оплаты труда на 19,2%, достигнув 9 696 252 евро.

"Создаются условия, при которых для предпринимателей, деятельность которых приносит доход в госбюджет, ситуация на рынке труда становится неблагоприятной по сравнению с государственными учреждениями, которые расходуют эти полученные доходы. Динамика фонда оплаты труда показывает, что наибольший прирост в период с 2020 по 2024 год был в министерствах - на 160,2%", - говорит Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты.

Организации предпринимателей напоминают, что решение правительства об ограничении фонда оплаты труда было обусловлено тем, что в государственном секторе наблюдался быстрый рост фонда оплаты труда в 2023 году - на 15,2%, а в 2024 году еще на 14,6%, что превысило возможности частного сектора и создало непропорциональный перекос на рынке труда. Даже сейчас средняя зарплата в государственном секторе выше, чем средняя зарплата в частном секторе.

"Мы настаиваем на соблюдении принятых решений, направленных на меры жесткой экономии", - заявляют организации предпринимателей.

LDDK призывает Кабинет министров и Министерство финансов дать разъяснения по поводу вышеупомянутых обстоятельств и порядка контроля за компенсационным фондом в государственных и муниципальных учреждениях, решения Кабинета министров об ограничении государственного компенсационного фонда, чтобы в 2025 году был достигнут установленный ранее порог роста в 2,6%.

Совет по фискальной дисциплине ранее сообщал, что в феврале 2025 года расходы на компенсацию в государственном секторе выросли на 4,5%, однако в целом в 2025 году расходы на компенсацию выросли на 3,3%.