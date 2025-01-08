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Обещал выдать замуж, а сам…На «специалиста по эзотерике» подали в суд

© LETA 8 января, 2025 17:07

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому "специалист эзотерических услуг" обвиняется в вымогательстве у клиента, сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, мужчина, позиционирующий себя как специалист по эзотерическим услугам, заключил с женщиной «контракт», согласно которому обещал найти ей супруга за 2000 евро.

«Соглашение» предусматривало, среди прочего, что он будет руководить программой личной жизни потерпевшей женщины и будет давать ей обязательные инструкции в отношении ее новых партнеров. В случае нарушения «контракта», в зависимости от характера нарушения, потерпевший должен был выплатить ответчице договорной штраф в размере от 30 000 до 50 000 евро.

Учитывая, что потерпевшая не выполнила условия заключенного «договора», ответчик потребовал от потерпевшей 30 000 евро, однако потерпевшая отказалась выплатить всю сумму.

Обвиняемый, понимая, что упомянутый «договор» недействителен, поскольку такой договор не защищен латвийской правовой системой согласно нормам Гражданского закона, решил вымогать указанные деньги у потерпевшей.

Согласно показаниям, собранным обвинением, подсудимый писал письма с угрозами в адрес жертвы и ее родственников, о том, что он прибегнет к колдовству и что детям жертвы придется умереть из-за матери, если она не выплатит запрошенную сумму.

Обвиняемый не признает своей вины в предъявленном ему обвинении и утверждает, что не угрожал потерпевшей, а лишь "эмоционально просил" её выполнить условия "договора".

Совершение такого преступления может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, надзором пробации, общественными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

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