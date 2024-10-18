Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Октября Завтра: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Обед для нелегального мигранта — в 10 раз дороже, чем для обычного заключенного!

Редакция PRESS 18 октября, 2024 15:00

Важно 0 комментариев

LETA

В нашем городе есть несколько государственных и муниципальных учреждений, в которых люди находятся круглосуточно, и учреждение обеспечивает их питание, пишет даугавпилсский портал Grani . Портал решил узнать расценки на питание и сравнить их. Журналисты использовали публично доступную информацию и разослали запросы в некоторые учреждения с просьбой предоставить информацию о расценках на питание.

Самым неожиданным образом себя повело Управление погранохраны, которое осуществляет питание нелегальных мигрантов, содержащихся в специализированном центре на улице А. Пумпура и еще в одном здании на улице Хоспиталю в Крепости. Уточнив, для чего редакции эти данные, и получив ответ, что мы делаем сравнительный материал, Управление погранохраны заявило, что эти расценки – коммерческая тайна. Однако мы нашли интересующие нас цифры через портал публичных закупок и систему eis.gov.lv. Добытые нами данные, скорее всего, являются причиной, почему их не хотели предавать публичности.

Итак, самое дешевое суточное питание среди сравниваемых учреждений в Даугавгривской тюрьме – в среднем 4,23 евро в день. Об этом редакции в ответ на запрос сообщил начальник тюрьмы Ингус Мицкевичс.

Чуть дороже обходится питание в Даугавпилсском территориальном центре социального обслуживания пенсионеров, или пансионате. Родственники клиентов пансионата платят около 4 евро в день, но к этой сумме, как уточняет руководитель Социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова, следует добавить 1,60 евро за работу сотрудников, которые готовят эту пищу. Итого 5,6 евро в день на питание одного клиента пансионата.

Себестоимость питания пациентов в Даугавпилсской региональной больнице, по словам председателя ее правления Инты Вайводе, составляет 9,91 евро.

У Государственной полиции в Крепости есть изолятор краткосрочного задержания. Как сообщила пресс-служба полиции, питание одного взрослого здесь обходится в 16,60 евро в день и 8,60 евро в день, если он вегетарианец.

16,60 – это уже почти в четыре раза больше, чем питание заключенных в тюрьме.

Но самое интересное – это питание нелегальных мигрантов, стоимость которого для нас классифицировали как коммерческую тайну.

Согласно публично доступным документам, закупку на питание Управление погранохраны объявило весной 2024 года. Условия конкурса среди прочего предполагают, что:

- еду нужно готовить и доставлять в термопосуде три раза в день согласно заранее утвержденному меню на месяц;

- следует предусмотреть специфическое питание для младенцев, детей, вегетарианцев, людей ростом выше 195 см (им полагается в полтора раза большая порция, чем стандартная), а также беременных и других групп людей;

- везти еду следует на автомобиле, соответствующем требованиям не ниже EURO 5, и не дальше, чем с расстояния 50 км до места оказания услуги;

- завтрак обед и ужин должны быть доставлены за полчаса до предполагаемого приема пищи;

- количество порций на каждый прием пищи может быть от 1 до 112, точное их количество заказчик подает каждый день до 20:00 на следующий день и может делать дополнительные уточнения за 1,5 часа до очередного приема пищи;

- в технической спецификации закупки потенциальные поставщики питания для нелегальных мигрантов должны указать детали вплоть до места, где был выращен картофель, который они будут использовать для приготовления блюд;

- договор заключат на 4 года с возможностью продления на небольшой срок, а максимальная сумма договора не должна превышать 800 000 евро без учета НДС.

Согласно все так же доступным публично документам, по итогам этой закупки Управление погранохраны получило всего два ценовых предложения. Самое дешевое из предложенных оказалось у SIA TRAVEL SPORTS – 43,86 евро. С ней и заключили договор на оказание услуги питания. SIA ENERGO HELP, попросившая за аналогичные услуги 56,30 евро, осталась не у дел.

Таким образом, питание одного нелегального мигранта обходится в 10 раз дороже, чем питание одного заключенного в Даугавгривской тюрьме.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Судно с удобрениями, более двух лет торчавшее на рейде рижского порта из-за санкций, ушло в Шри-Ланку

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Очередной груз пожертвованных минеральных удобрений отправился из Риги в Шри-Ланку от имени Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает МИД. Накануне судно Asian Majesty вышло из Рижского залива с грузом 55 тысяч тонн минеральных удобрений.

Очередной груз пожертвованных минеральных удобрений отправился из Риги в Шри-Ланку от имени Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает МИД. Накануне судно Asian Majesty вышло из Рижского залива с грузом 55 тысяч тонн минеральных удобрений.

Читать
Загрузка

Действительно ли лекарства в Латвии дороже чем в Литве и Эстонии?

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

Читать

В Адажи установили «скульптуру» БМП за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Новости Латвии 18:43

Новости Латвии 0 комментариев

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

Читать

Волейболистки Граудиня и Самойлова впервые поднялись на первое место в мировом рейтинге

Спорт 18:30

Спорт 0 комментариев

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Тины Граудини и Анастасии Самойловой впервые занял первое место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Латвийский дуэт набрал 6780 очков в 13 турнирах.

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Тины Граудини и Анастасии Самойловой впервые занял первое место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Латвийский дуэт набрал 6780 очков в 13 турнирах.

Читать

В Вильнюсе снесут Дом Москвы

Мир 18:15

Мир 0 комментариев

Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы объявила в пятницу о закупке работ по сносу так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки.

Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы объявила в пятницу о закупке работ по сносу так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки.

Читать

90 евро в год на кружок русского языка в детском саду: это насмешка?

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

Press.lv обзвонил частные детские сады Риги, Юрмалы и Елгавы, чтобы понять, насколько обучение русскому языку актуально в кружках по интересам для детей в настоящее время, и как это происходит на практике.

Press.lv обзвонил частные детские сады Риги, Юрмалы и Елгавы, чтобы понять, насколько обучение русскому языку актуально в кружках по интересам для детей в настоящее время, и как это происходит на практике.

Читать

Политика предоставления убежища в ЕС меняется

Мир 18:00

Мир 0 комментариев

Лидеры стран ЕС завершили саммит в Брюсселе, договорившись о передаче функций по возвращению беженцев в третьи страны за пределами Европейского союза. Эти противоречивые предложения представляют собой серьезный, более жесткий сдвиг в миграционной политике ЕС. В частности, страны ЕС хотят сосредоточиться на депортации просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены.

Лидеры стран ЕС завершили саммит в Брюсселе, договорившись о передаче функций по возвращению беженцев в третьи страны за пределами Европейского союза. Эти противоречивые предложения представляют собой серьезный, более жесткий сдвиг в миграционной политике ЕС. В частности, страны ЕС хотят сосредоточиться на депортации просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены.

Читать