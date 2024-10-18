Обед для нелегального мигранта — в 10 раз дороже, чем для обычного заключенного!

Самым неожиданным образом себя повело Управление погранохраны, которое осуществляет питание нелегальных мигрантов, содержащихся в специализированном центре на улице А. Пумпура и еще в одном здании на улице Хоспиталю в Крепости. Уточнив, для чего редакции эти данные, и получив ответ, что мы делаем сравнительный материал, Управление погранохраны заявило, что эти расценки – коммерческая тайна. Однако мы нашли интересующие нас цифры через портал публичных закупок и систему eis.gov.lv. Добытые нами данные, скорее всего, являются причиной, почему их не хотели предавать публичности.

Итак, самое дешевое суточное питание среди сравниваемых учреждений в Даугавгривской тюрьме – в среднем 4,23 евро в день. Об этом редакции в ответ на запрос сообщил начальник тюрьмы Ингус Мицкевичс.

Чуть дороже обходится питание в Даугавпилсском территориальном центре социального обслуживания пенсионеров, или пансионате. Родственники клиентов пансионата платят около 4 евро в день, но к этой сумме, как уточняет руководитель Социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова, следует добавить 1,60 евро за работу сотрудников, которые готовят эту пищу. Итого 5,6 евро в день на питание одного клиента пансионата.

Себестоимость питания пациентов в Даугавпилсской региональной больнице, по словам председателя ее правления Инты Вайводе, составляет 9,91 евро.

У Государственной полиции в Крепости есть изолятор краткосрочного задержания. Как сообщила пресс-служба полиции, питание одного взрослого здесь обходится в 16,60 евро в день и 8,60 евро в день, если он вегетарианец.

16,60 – это уже почти в четыре раза больше, чем питание заключенных в тюрьме.

Но самое интересное – это питание нелегальных мигрантов, стоимость которого для нас классифицировали как коммерческую тайну.

Согласно публично доступным документам, закупку на питание Управление погранохраны объявило весной 2024 года. Условия конкурса среди прочего предполагают, что:

- еду нужно готовить и доставлять в термопосуде три раза в день согласно заранее утвержденному меню на месяц;

- следует предусмотреть специфическое питание для младенцев, детей, вегетарианцев, людей ростом выше 195 см (им полагается в полтора раза большая порция, чем стандартная), а также беременных и других групп людей;

- везти еду следует на автомобиле, соответствующем требованиям не ниже EURO 5, и не дальше, чем с расстояния 50 км до места оказания услуги;

- завтрак обед и ужин должны быть доставлены за полчаса до предполагаемого приема пищи;

- количество порций на каждый прием пищи может быть от 1 до 112, точное их количество заказчик подает каждый день до 20:00 на следующий день и может делать дополнительные уточнения за 1,5 часа до очередного приема пищи;

- в технической спецификации закупки потенциальные поставщики питания для нелегальных мигрантов должны указать детали вплоть до места, где был выращен картофель, который они будут использовать для приготовления блюд;

- договор заключат на 4 года с возможностью продления на небольшой срок, а максимальная сумма договора не должна превышать 800 000 евро без учета НДС.

Согласно все так же доступным публично документам, по итогам этой закупки Управление погранохраны получило всего два ценовых предложения. Самое дешевое из предложенных оказалось у SIA TRAVEL SPORTS – 43,86 евро. С ней и заключили договор на оказание услуги питания. SIA ENERGO HELP, попросившая за аналогичные услуги 56,30 евро, осталась не у дел.

Таким образом, питание одного нелегального мигранта обходится в 10 раз дороже, чем питание одного заключенного в Даугавгривской тюрьме.