Об общем пенсионном возрасте и досрочной пенсии: кому и когда выходить

В период с 1 января до 31 декабря 2024 года так называемый общий пенсионный возраст, дающий право на получение пенсии по старости, постоянно возрастает. В этот период страховой стаж, дающий право на получение пенсии по старости, составляет 15 лет.

С 1 января 2025 года рост пенсионного возраста останавливается, и с этого момента право на получение пенсии по старости будут иметь женщины и мужчины, достигшие 65-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 20 лет.

О досрочной пенсии

Положения закона «О государственных пенсиях» устанавливают, что лица, страховой стаж которых составляет не менее 30 лет, за два года до достижения общего пенсионного возраста имеют право досрочно претендовать на пенсию по старости, то есть с 2025 года на досрочную пенсию можно будет выйти в 63 года.

Следовательно, вы будете иметь право выйти на досрочную пенсию с 24 июня 2026 года. Рекомендуем вам до достижения данного возраста проверить, есть ли в распоряжении Агентства государственного социального страхования вся информация, подтверждающая ваш страховой стаж, и в случае необходимости использовать время для сбора недостающих документов.

Кто ещё имеет право выйти на пенсию досрочно

Обращаем внимание, что право на пенсию по старости за пять лет до достижения стандартного пенсионного возраста при наличии страхового стажа не менее 25 лет имеет родитель или опекун ребенка, который в период до достижения ребенком 18-летнего возраста осуществлял уход:

- за пятью и более детьми,

- за ребенком, который в порядке, установленном нормативными актами, не менее восьми лет был признан ребенком-инвалидом.

Исключение составляют лица, лишенные права опеки или попечительства либо отстраненные от исполнения обязанностей опекуна вследствие ненадлежащего исполнения этих обязанностей.