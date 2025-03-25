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Нужно сократить 90 000 чиновников: экономист подсчитал выгоду от перенаправления сил госслужащих

Редакция PRESS 25 марта, 2025 12:37

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LETA

"По данным VID, средняя численность работников в 2024 году составляла 809 000 человек. По данным же CSO, в 4 квартале 2024 года в стране насчитывалось 288 000 рабочих мест в государственном секторе, из которых 237 000 были заняты в общественном секторе. А в 2024 году работники государственного сектора получили 6,2 миллиарда евро в виде заработной платы. Затем нужно добавить расходы на содержание этих сотрудников, которые в среднем составят 2,4 млрд евро", - пишет на pietiek.com депутат 14 Сейма, экономист Раймонд Ниперс (Латвия на первом месте).

Государственное управление не является коммерческой организацией; его содержат налогоплательщики, работающие в частном секторе. И государственное управление, и органы местного самоуправления организованы бессмысленно — они работают для собственного содержания. Принимаются законы и постановления, обеспечивающие их существование. Для этого осуществляется фальсификация данных. Манипулируя статистическими данными, можно доказать общественности множество утверждений, в том числе и тех, которые выгодны лишь немногим.

Когда речь заходит о сокращении рабочих мест в государственном секторе, государственные служащие сразу же упоминают пожарных, полицейских и учителей... которых на самом деле мало и их не хватает.

82 - занятые в общественном секторе работники из расчета на 1000 жителей,

174 - занятые в общественном секторе работники из расчета на 1000 жителей.

Соотношение численности занятых в государственном секторе Латвии:

154 - занятые в общественном секторе работники из расчета на 1000 жителей,

362 - занятые в общественном секторе работники из расчета на 1000 жителей.

Если сравнивать Латвию со средним показателем по ЕС, то государственный сектор непропорционально велик. По сравнению с ВВП страны он уводит слишком много рабочей силы от народного хозяйства.

По отношению к экономически активному населению, принимая показатель ВВП за мерило (ВВП ЕС/государственный служащий), количество работников государственного сектора в стране должно быть сокращено как минимум примерно на 90 000 рабочих мест. Сокращение государственного сектора до уровня ЕС позволит сэкономить в среднем 2,8 миллиарда евро в год, а интеграция этих работников в частный сектор переведет экономику в другую фазу экономического развития. Фискальный эффект может составить около 5 млрд евро в год.

Без структурных реформ в государственном секторе, особенно в самоуправлении, у Латвии как страны нет шансов стать государством всеобщего благосостояния", - объясняет экономист.

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