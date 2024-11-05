Она отметила, что обсуждение предложенных министром решений правящая коалиция продолжит во второй половине ноября. Тем временем Минэкономики продолжает работу над необходимыми поправками к законам.

Предложения министра предусматривают введение потолка наценок на повседневную продуктовую корзину. Суть предложения заключается в том, чтобы ограничить свободу действий торговых предприятий при формировании ценовой политики.

Также предлагается ввести минимальную цену в каждой категории товаров. Это предложение предусматривает определение корзины товаров повседневного потребления, где в каждой категории товаров торговое предприятие будет обязано в своих магазинах предлагать хотя бы один продукт по самой низкой на рынке цене.

Также рассматривается возможность введения цифрового инструмента сравнения цен, что усилит конкуренцию торговых предприятий за покупателей и положительно повлияет на ценовую политику.

Рассматривается и возможность введения запрета на уничтожение непроданных продуктов питания. Такой запрет побудит торговые предприятия жертвовать или продавать излишки продукции по сниженной цене, что сделает товары более доступными.

Как отметила советник министра, план преследует несколько целей, и главная из них состоит в том, чтобы жители Латвии не переплачивали за товары первой необходимости. План также направлен на устранение разницы в ценах на местные и импортные продукты и урегулирование отношений между участниками цепочки поставок, чтобы производители не были вынуждены продавать товары по неоправданно низким ценам или даже ниже себестоимости. Также планируется содействовать увеличению доли местных продуктов питания в магазинах.

Чтобы сбалансировать отношения между производителями и торговыми предприятиями, необходимо внести поправки в закон о запрете недобросовестной торговой практики, уточнив, что считается недобросовестной практикой и запретив торговым предприятиям запрашивать у поставщиков цены ниже или близкие к себестоимости продукции производителей. В свою очередь ответственность торговых предприятий за нарушение закона должна быть увеличена до 4% от нетто-оборота.