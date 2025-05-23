«Нужно понимать, в Латвии условия особые»: представитель российской оппозиции о диаспоре и борьбе с режимом Путина

Председатель правления AREM Дмитрий Саввин, россиянин, принявший гражданство Латвии, подчеркивает в ней, что необходимым условием для любого продуктивного межэтнического и межнационального диалога является безоговорочная лояльность Латвии как латышскому национальному государству, в котором государственным языком является латышский. В документе также говорится, что мирное и полноценное развитие русской этнокультурной общины как части единой политической нации — народа Латвии — требует не только формального осуждения советской оккупации, но и устранения всех её последствий.

- В Латвии уже сформировалась и уже была русская община. Сообщество людей, для которых важна и дорога русская культура, но которые при этом не являются советскими, -заявляет Дмитрий Саввин

В декларации указано, что «люди русской национальности, разделяющие вышеуказанные убеждения и подтверждающие их не только словами, но и делами, являются гражданами и жителями Латвии наравне с представителями других народов, и их права не могут быть ограничены». Также утверждается, что, как и у других этнических меньшинств, у русских есть право сохранять и развивать свой язык, культуру и культурную самобытность в соответствии с Конституцией. Комментируя тенденцию государственных и муниципальных властей убрать памятники русским деятелям культуры, например Пушкина, и стереть с карт городов названия улиц связанных с русской культурой, Дмитрий Саввин отвечает:

- Я могу понять, хотя это мне не доставляет никакой радости, желание отказаться от всего, связанного с русским наследием. Когда была Первая мировая война в Москве стоял памятник, посвященный Бисмарку. И его тогда на волне патриотизма в 1914 году снесли. Хотя казалось, что Бисмарк точно был ни при чем. Точно также ни при чем Пушкин, ни при чем Тургенев. Для меня, как человека русской культуры это не может быть приятным. Я не могу быть большим латышским националистом, чем Карлис Улманис. И если во времена Улманиса эти улицы были, я не могу требовать, чтобы их не было. Но я понимаю эмоции, которые вызывают эту реакцию. И исхожу из того, что власти Риги в праве сами определять.

Он отмечает, что когда шли обсуждения смены названий рижских улиц, представителей AREM так же приглашали принять участие. Тогда организация представила самоуправлению свой список русских людей, которые много сделали для Латвии. В него вошли деятели культуры и искусства, чьи имена могли быть увековечены. Саввин подчеркивает, если этот список будет вновь востребованным, то его, конечно, готовы снова предоставить на обсуждение.

В то же время, AREM рассматривает режим Путина в России как продолжение и мутация советского тоталитаризма. В декларации этот режим врагом всего свободного мира. В документе подчёркивается: «Уничтожение этой мизантропической системы — это историческая задача нашего поколения». И это не просто философский вопрос, до относительно недавнего времени это был насущный вопрос выживания тех, кто скрывается от возможных репрессий со стороны этой системы. Ведь российские правоохранительные органы могли дотянуться даже до тех представителей оппозиции, кто получил убежище и статус беженца в странах Евросоюза. Например, по линии Интерпола. Практически любого человека могли объявить в международный розыск и тогда он, даже имея статус беженца, попадал в национальные розыскные базы.

- Был прецедент, когда человека, уже со статусом беженца, арестовали в Вентспилсе. Его четыре часа продержали в участке в наручниках. Потому что он был в базе Интерпола, - рассказывает Саввин, отмечая, что латвийские полицейские восприняли эту ориентировку со всей возможной серьезностью. - Тут в базе иностранный преступник, из России, Интерпол ищет! Всех положить лицом в асфальт...

К счастью, ситуацию удалось быстро разрешить и человека отпустили. Но бывали случаи, когда, например, на Кипре из-за таких "наводок" со стороны российских спецслужб люди проводили в заключении неделями, отмечает Саввин.

Организация подчёркивает, что уже долгое время работает над выявлением и подавлением активности прокремлёвских элементов в Латвии и планирует продолжать эту деятельность.

В декларации говорится, что AREM намерена также продолжать сотрудничество с Сеймом Латвии, чтобы информировать латвийских парламентариев о ситуации в русской диаспоре и среди русской политической эмиграции, а также, по возможности, о сопротивлении внутри России.