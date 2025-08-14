7700 евро и документы постояльцев украдены из пансионата в Латгалии

Государственная полиция сообщила, что 9 августа в волости Демене Аугшдаугавского края неизвестное лицо проникло в здание учреждения, взломав окно, и украло из сейфа 7700 евро, а также документы, удостоверяющие личность 38 человек.

Сотрудники отдела реагирования Даугавпилсского участка полиции в тот же день установили личность возможного злоумышленника, а 11 августа задержали мужчину 1976 года рождения.

В ходе следственных действий удалось вернуть часть похищенных денег — 5100 евро. По начатому уголовному процессу продолжается досудебное расследование.

Дело возбуждено по части третьей статьи 175 Уголовного закона — кража, совершённая при проникновении в транспортное средство, квартиру или иное помещение, либо из хранилища. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа, с конфискацией имущества или без неё.

Руководитель пансионата Paspārne при объединении «Центр социальной поддержки» Регина Тамане подтвердила, что кража произошла в возглавляемом ею учреждении. Она не стала комментировать, для чего предназначались деньги в сейфе, отметив, что полиция попросила не разглашать эту информацию. По её словам, документы находились в сейфе, поскольку проживающие доверяют их хранение администрации центра.

«Я шокирована случившимся», — подчеркнула Тамане, добавив, что, несмотря на происшествие, все постояльцы пансионата обеспечены уходом и питанием.

Первая заместитель исполнительного директора Аугшдаугавского края Инара Натарова сообщила агентству LETA, что до сих пор самоуправление не было информировано о краже.