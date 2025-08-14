Основана Латвийская ассоциация желудочно-кишечных заболеваний

Целью ассоциации является содействие сотрудничеству и профессиональному росту специалистов, развитие научной и доказательной медицины в области здоровья органов пищеварения, а также повышение осведомленности общественности о здоровом питании, профилактике, научно обоснованных терапевтических подходах и значении микробиоты для общего здоровья человека.

Председатель правления Ассоциации врачей Латвии (LGISA) Вилкойте — специалист по внутренним болезням, гастроэнтеролог, специалист по эндоскопии желудочно-кишечного тракта и член правления Латвийской ассоциации врачей. В состав правления ассоциации входят Ксения Марголе, студентка третьего курса резидентуры по семейной медицине Рижского университета им. П. Страдиня, и Светлана Алексеева, сертифицированный диетолог.

Как отмечает Вилкойте, мир столкнулся с эпидемией, о которой обычно не говорят, а именно с эпидемией хронических неинфекционных заболеваний.

Эти заболевания развиваются под влиянием множества факторов, и одним из них является кишечная микрофлора. Здоровье пищеварительной системы и кишечного микробиома тесно связано с функционированием других систем органов, а его баланс существенно влияет на общее состояние здоровья человека и риск развития заболеваний. Ассоциация подчёркивает, что кишечная микрофлора влияет как на здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, так и на иммунитет и даже на защиту от рака.

Ассоциация государственных медицинских услуг Латвии (LGISA) подчёркивает, что как данные о здоровье жителей Латвии, так и самооценка ухудшаются, в то время как медицина продолжает развиваться. Поэтому ассоциация видит, что негативную тенденцию можно остановить, упорядочив практическую работу, наладив диалог и проинформировав общественность.

LGISA планирует организовывать образовательные мероприятия, реализовывать исследовательские проекты, сотрудничать с латвийскими и международными организациями, а также поддерживать внедрение инновационных решений в клиническую практику.

Учредителями объединения являются Лаура Вейде, Наталья Бейнарович, Элина Вашука, Ангелина Макарова, Линда Межмале, Влада Терепа, Ольга Семина Губарева, Илья Елисеев, Светлана Алексеева, Алла Шклевская, Вита Скуя, Ксения Марголе и Ирита Байбекова.