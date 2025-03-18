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Нужно минировать границы: страны Балтии и Польша договорились о выходе из Оттавской конвенции

Редакция PRESS 18 марта, 2025 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

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Министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли региональной договоренности о том, чтобы рекомендовать своим странам для укрепления границ выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Такое решение принято с учетом изменения ситуации с безопасностью в регионе, оборонных нужд Латвии и консультаций с союзниками, а также в знак солидарности и единства с другими странами региона.

Министр обороны Андрис Спрудс (на фото) подчеркнул, что министерство рассматривает все возможности для усиления политики сдерживания и обороноспособности Латвии. По словам Спрудса, необходимо готовиться к тому, что Россия продолжит представлять угрозу для региона, независимо от того, как будут развиваться события в Украине.

Выход из Оттавской конвенции станет потенциальной возможностью начать производство противопехотных мин при соблюдении международных норм и гуманитарного права, и по этому вопросу Латвия будет консультироваться с союзниками, сказал министр.

Премьер-министр Эвика Силиня написала в твиттере, что рекомендации министров обороны очень важны для Латвии и в этом вопросе необходим единый региональный подход вместе с Литвой, Эстонией и Польшей.

"Мы как можно скорее рассмотрим этот вопрос в правительстве, чтобы принять решение о дальнейших действиях Латвии", - сказала премьер.

Минобороны и Национальные вооруженные силы провели оценку участия Латвии в Оттавской конвенции, проанализировав эффективность использования противопехотных мин и политические аспекты, связанные с позицией союзников по обязательствам конвенции. Также анализировались практические аспекты, связанные с приобретением или производством таких боеприпасов.

В результате анализа был сделан вывод о возможности развития производства противопехотных мин в Латвии и странах региона. Латвия обладает необходимыми возможностями и развитой отраслью металлообработки, а сотрудничество со странами региона позволит снизить зависимость от зарубежных поставок, особенно взрывчатых веществ и боевых снарядов, отметили в Минобороны.

Оттавский договор, или конвенция о запрещении применения, хранения и производства противопехотных мин и их уничтожении, предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины. Конвенция вступила в силу в 1999 году, и ее подписали более 160 стран, включая большинство западных государств. Латвия присоединилась к конвенции в 2005 году.

К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

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