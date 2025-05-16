Нужно ли в Латвии строить мечети? Пускай решают местные

ZZS предлагает в Законе о местных референдумах установить, что их проведение обязательно при выдаче разрешения на строительство, если планируется возведение нового культового сооружения, не соответствующего традициям латышей и ливов, закрепленным в Конституции, а также христианским ценностям.

В объединении поясняют, что такой референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие не менее половины избирателей, включенных в списки избирателей на последних выборах в думу соответствующего самоуправления. Если на референдуме большинство проголосует против выдачи разрешения на строительство нового культового сооружения, повторное рассмотрение вопроса будет возможно только в следующем созыве думы.

Также ZZS предлагает внести изменения в Закон о строительстве, установив, что разрешение на строительство не выдается, если на референдуме, организованном самоуправлением, большинство жителей не поддержали строительство нового культового сооружения. По мнению ZZS, такие изменения дадут жителям четкую и недвусмысленную возможность выразить свое мнение, что укрепит единство местных сообществ и чувство ответственности.