Нужна помощь: журналист Латвийского радио попала в беду

Через латвийских врачей за границей удалось найти клинику, где готовы прооперировать ей глаза. Это клиника Blue Eye в Милане, где используются самые современные технологии.

Цена зрения для Лены — 10 000 евро за операцию каждого глаза. Вторую операцию нужно будет делать через полгода. Также нужна поддержка для оплаты дорожных расходов. Сейчас Елена может рассчитывать только на поддержку отзывчивых людей. Первая операция назначена уже на 7 апреля.

В рамках проекта «Зеленая лампа» объявлена акция помощи Елене Храповицкой (это официальная фамилия Лены по паспорту, но слушатели знают её как Елену Вихрову).

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи. Никакие отчисления с денег, поступивших на счет, не производятся.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta Nr LV69CBBR1123215500800

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Jeļenai Hrapovickaj (Vihrovai)

Подключен

благотворительный телефон 9 000 63 84 (1,42 евро за звонок).

-Сначала я перестала видеть номера автобусов и надпись PIENS на пачке любимого молока. Потом «выключились» цены, номера домов, названия улиц, двадцатый шрифт, которым печатала тексты,

– рассказывает Лена.

Через время она и вовсе была вынуждена уйти на больничный. Даже поход за покупками стал проблемой. Продукты она покупает в маленьком магазине рядом с домом, где она помнит по памяти расположение товаров на полках. И даже рассмотреть свое отражение в зеркале она не может – все сливается в калейдоскоп размытых пятен.

Она не может помогать 6-летнему сыну с домашними заданиями, заполнять бланки, считать деньги, даже набрать номер в мобильнике теперь проблема.

Что случилось

У Лены наследственное глазное заболевание – дистрофия роговицы. Ее организм борется с этой тканью глаза и она постепенно мутнеет. Пять лет назад она уже делала операцию по пересадке – тогда зрение существенно улучшилось. Cейчас стремительно помутнели и эти пересаженные роговицы. Нужна повторная трансплантация.

Работать Лена не может – чтобы вести передачи на радио, ей надо готовить тексты, отправлять файлы, технически оформлять эфир. Всё это связано с компьютером. А она уже не видит даже самый крупный шрифт.

Чтобы жить, ей надо вернуться к работе, ведь она воспитывает особенного сына, которому благотворительный фонд тоже помогает на протяжении нескольких лет.

Сын

Сейчас её глазами стал 6-летний сын Тимофей, который является центром и смыслом её жизни. У малыша нарушения аутического спектра и диагноз – синдром Аспергера.

Это часть спектра аутизма, при котором интеллект сохраняется очень хороший, речь нормальная, но социальные и коммуникативные способности нарушены. Тимофей – умничка и настоящий философ – Лена на своей страничке в Facеbook под хэштегом #тимговорит, публикует его мысли и высказывания, которые уже можно собрать в книжку цитат о жизни.

Жизнь с ребенком-аутистом состоит из бесконечных походов по врачам, прохождения терапий и специальных занятий. Мама – проводник в этом мире для таких малышей.

Cейчас, когда Лена стала практически незрячей, проводником для неё стал Тимофей — в буквальном смысле.

Он рассказывает ей, что сколько стоит в магазине и сколько минут нарисовано на этикетке, чтобы правильно сварить макароны.

Клиника

Клиника Blue Eye в Милане специализируется на различных операциях на роговице и редких заболеваниях глаз с использованием инновационной диагностики и лечения.

Руководит клиникой доктор наук Пьерлуиджи Инчерти Казелли, который считается признанным авторитетом и добился клинического, диагностического и терапевтического совершенства, закрепленного за более чем сорок лет практики.

Девиз клиники: «Красота мира кроется в деталях». Елена сейчас мечтает о том, чтобы видеть мир хотя бы в общих чертах.

Как помочь

В рамках проекта «Зеленая лампа» объявлена акция помощи Елене Храповицкой (это официальная фамилия Лены по паспорту, но слушатели знают её как Елену Вихрову).

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи. Никакие отчисления с денег, поступивших на счет, не производятся.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta Nr LV69CBBR1123215500800

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Jeļenai Hrapovickaj

Подключен благотворительный телефон 9 000 63 84 (1,42 евро за звонок).

Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты.

Благотворительный проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank. Авторы проекта и текстов — журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.

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Тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет помочь, при дополнительных вопросах, приглашаем писать на электронную почту zala.lampa@gmail.com и info@beopen.lv