Нужна помощь: полиция просит опознать двоих парней (ФОТО)

Сотрудники Южного округа Управления Государственной полиции Курземского региона просят вас посмотреть на фотографии и, если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить личность этих людей, сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 112.
Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv
Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv
-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.
-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.
«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.
«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.
Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.
Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.
Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.
Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.
В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.
В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.
В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.
В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.