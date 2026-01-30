Нужна помощь: полиция просит опознать двоих парней (ФОТО)

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.