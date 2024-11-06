«Нужна обувь или одежда — беру кредит, живу у родственников» — откровения библиотекаря Юдиты

Портал LA.LV продолжает исследовать вопрос о зарплатах в Латвии. Сколько получают представители отраслей, которые публично не рассказывают о своей работе и не пикетируют Сейм? Сколько сегодня составляет достойная зарплата с учетом инфляции и приближающегося отопительного сезона? После того как портал опубликовал статью, в которой выразил свой шок от того, что прораб просит 800 евро за день работы, он получил бесчисленное количество писем от людей, которые рассказали мне, сколько они зарабатывают в своих профессиях и что они думают о системе оплаты труда в Латвии в целом. Спасибо, что поделились своими мыслями, мы уже публиковали письма от преподавателя университета, артиста, дальнобойщика, специалиста по информационным технологиям и переводчика телефильмов, а в этот раз мы хотим поделиться письмом библиотекаря Юдиты:

«Я работаю в городской библиотеке почти 40 лет, у меня степень магистра и зарплата 748 евро на руки без льгот. На такую зарплату я не могу снять квартиру, поэтому живу у родственников, оплачивая свою часть аренды.

Хожу к стоматологу только летом, когда не нужно платить за отопление. Если нужно больше денег на врача, прошу профсоюзные льготы.

За эту зарплату нам еще предстоит пройти переаттестацию перед комиссией, практически доказав свое знание баз данных и сайта организации. Почему я там работаю?

Это моя профессия, я пять лет училась, чтобы получить высшее образование. Иногда, когда до зарплаты далеко и приходится думать, где взять кредит, чтобы ее выплатить, становится горько. Но что нам нужно, даже имея степень магистра, в предпенсионном возрасте?

Культура всегда на последнем месте, поэтому на большую зарплату я не надеюсь. В советское время, когда я начинала работать, разница между библиотекарем и уборщицей была невелика - 10 или 20 рублей». откровенно говорит Юдит.