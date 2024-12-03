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Нужен ли проект для сноса старых сараев?

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 18:14

Юридическая консультация 0 комментариев

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде.

Я живу в Риге. Все совладельцы нашего дома получили заключение департамента городского развития Рижского самоуправления о проверке эксплуатации здания, согласно которому на совладельцев возложены обязанности, помимо прочего, провести консервацию, восстановление или демонтаж сарайных конструкций, находящихся в общей собственности. Соответственно, на общем собрании собственников мы договорились о демонтаже, но управляющий домом утверждает, что мы не можем провести демонтаж без проекта, и выставил возможный счет за проект в размере 6 000 евро. Действительно ли необходима разработка демонтажного проекта по демонтажу старых, опасных для жизни и фактически невосстановимых сарайных построек?

В соответствии с пунктом 6 правил Кабинета министров № 529 от 2 сентября 2014 года «Строительные правила зданий» (далее — стройправила), в зависимости от планируемого строительного замысла (далее - план) и от указанной в общих строительных правилах группы зданий и типа строительства различают следующие виды заявок о строительном плане: пояснительное письмо (подпункт 6.1. стройправил) и заявка на строительство (подпункт 6.2. стройправил).

Согласно части первой статьи 11 закона «О строительстве», все сооружения подразделяются на здания и инженерные сооружения. Более детальная классификация зданий определяется по группам, что определено статьей 4 правил Кабинета министров № 500 «Общие строительные правила» от 19 августа 2014 года, а именно: здания делятся на три группы в зависимости от степени сложности строительства и возможного воздействия на жизнь и здоровье человека и на окружающую среду.

К упомянутым в составе недвижимого имущества сараям применяется правовое регулирование, относящееся к зданиям первой группы в соответствии с положениями стройправил.

Статья 7 стройправил определяет случаи, когда не требуется документация строительного плана, а именно для строительных работ зданий первой группы или их частей (кроме памятников культуры), которые относятся к восстановлению здания или его части.

Соответственно, согласно стройправилам, Уведомление о строительстве (приложение 11) должно быть использовано, если необходимо снести здание первой группы, или вспомогательное здание, или сельскохозяйственное нежилое здание (третий подпункт пункта 71 стройправил).

Куда обращаться для получения информации

Однако, чтобы получить юридически обязывающий и конкретный ответ о действиях в отношении вашего общего имущества, который позволил бы вам избежать несоразмерных затрат в будущем, а также выполнить обязательство, наложенное Административным актом (заключением департамента городского развития, далее - заключение), и, возможно, также позволит вам принять решение в будущем, например, о постройке нового сарая или навеса, рекомендую вам обратиться в департамент городского развития Рижской думы как в компетентное учреждение.

Основываясь на установленном в статье 98 закона «Об административном процессе» праве на информацию о своих правах, для того, чтобы иметь возможность обеспечить соответствующее действие правовых актов Латвийской Республики, следует запросить у департамента информацию, ответив на следующий вопрос: необходимо ли разработать проект демонтажа оцененной в заключении сарайной конструкции, расположенной на прилегающей к дому территории, который соответственно предоставляется и согласовывается с департаментом городского развития Рижской думы, поскольку обязанность, возложенная на совладельцев административным актом (заключением) в том числе связана как с привлечением квалифицированного подрядчика, так и с планированием бюджета, необходимого для выполнения соответствующих работ.

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