С 2006-го года на одном из домов старого города туристы и гости литовской столицы могли лицезреть мемориальную доску, напоминающую о визите русского писателя в Вильнюс и том, что он провёл ночь в местной гостинице «Гана» на пути в Германию. На ней так и написано, вместе с фразой из одного из самых знаменитых его романов: «В 1867 году в этой гостинице останавливался великий русский писатель Фёдор Достоевский (1821–1881). «Красота спасёт мир» (цитата из романа Ф. Достоевского «Идиот»)».

Однако в свете геополитической ситуации и борьбы со всем русским Комиссия по исторической памяти при Совете самоуправления Вильнюса решила, что такая доска – это лишнее. В связи с чем ее предполагается демонтировать.

Официально, как сообщает LRT.lt, демонтаж мотивирован тем, что Фёдор Достоевский никак не связан с Литвой. А тот факт, что он здесь был и переночевал, не имеет особой ценности, а значит, и не нуждается в увековечивании.

К слову, комиссия рассмотрела не только вопрос о доске Достоевскому, но и провела ревизию всех мемориальных знаков столицы, содержащих надписи на языке ненавистных оккупантов. В результате часть их предлагается убрать, а часть – заменить табличками с текстом только на литовском.

Примечательно, что в числе мемориальных досок, которые рекомендовано демонтировать, значатся таблички в честь российского премьера и выдающегося реформатора Петра Столыпина (жившего и 14 долгих лет проработавшего в Каунасе), а также проживавшего в Вильнюсе писателя Константина Воробьёва – ярчайшего представителя так называемой «лейтенантской прозы».