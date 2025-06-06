Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Новый президент Польши: экс-боксер из народа на фоне противоречий

Редакция PRESS 6 июня, 2025 20:31

Мир 0 комментариев

Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше, состоявшихся 1 июня, опередив мэра Варшавы Рафала Тшасковского с незначительным отрывом. Формально победа осталась за консерватором, однако политическая картина далеко не столь однозначна. Аналитики американского Атлантического совета призывают воздерживаться от упрощённых трактовок.

Навроцкий, открыто поддержанный администрацией Дональда Трампа, вступает в должность президента в сложный период как для внутренней польской политики, так и в международном контексте. Его каденция начинается в условиях продолжающейся войны в Украине, напряжённых отношений между ЕС и США и сосуществования с премьер-министром Дональдом Туском — центристом, ориентированным на Брюссель. Навроцкого на выборах поддерживала партия «Право и справедливость» (PiS), до недавнего времени находившаяся у власти.

Атлантический совет опубликовал подборку экспертных оценок, в которой указывается, что при всей идеологической определённости Навроцкого упрощённые ярлыки к нему неприменимы. Так, бывший посол Польши в США Марек Магеровский считает, что называть Навроцкого «популистом», «ультраправым», «пророссийским» или «трампистом» — абсурдно. По его словам, Навроцкий так же «прокремлёвский», как и партия PiS, активно поставлявшая Украине вооружение и добивавшаяся санкций против России. Что касается евроскептицизма, его позиция в этом вопросе близка к взглядам канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно в контексте миграции и «зелёной» политики ЕС.

Навроцкий остаётся убеждённым консерватором, приверженным идеям суверенитета, традиций и христианских ценностей. Его популярность выросла на фоне разочарования в правительстве Туска, особенно среди молодёжи. При этом его соперник Тшасковский, обладающий элитарным имиджем, не смог завоевать поддержку рабочих и сельских избирателей, в отличие от Навроцкого, выходца из простой семьи и бывшего боксёра.

По мнению бывшего американского посла Дэниела Фрида, перед новым президентом стоит задача: выстроить рабочие отношения с правительством Туска и добиться продуктивного диалога с США. Польша остаётся важным союзником в поддержке Украины и укреплении восточного фланга НАТО. И PiS, и прежний президент Анджей Дуда занимали последовательную антироссийскую позицию, критиковали Орбана за его лояльность к Кремлю и выступали за военное усиление. Эти установки сохраняются и при правительстве Туска, несмотря на политические разногласия.

Навроцкий, получивший личную поддержку Трампа, может сыграть роль посредника между Варшавой и Вашингтоном, особенно в вопросах военного присутствия США в регионе. Однако его отношения с ЕС будут более напряжёнными: Варшава рассчитывает на европейское финансирование и сотрудничество в вопросах безопасности, но в то же время должна сдерживать традиционную для националистов антигерманскую риторику. Внутриполитически Навроцкий также должен учитывать разочарование части поляков в поддержке Украины: в ходе кампании он заявлял, что не поддерживает её вступление в НАТО, хотя позже может скорректировать этот подход в зависимости от реалий.

Директор варшавского офиса Атлантического совета Аарон Корева обращает внимание на то, что Навроцкий привлёк часть электората крайне правых кандидатов и сумел использовать фактор протестного голосования против политического истеблишмента. Его победа может сигнализировать о фокусе на внутренних проблемах, например, миграции и экономике, а также более правом повороте в европейской политике Польши. При этом правительство Туска, вероятно, продолжит интеграционные усилия и развитие сотрудничества с Францией, странами Балтии и Северной Европы.

Бывший еврокомиссар Данута Хюбнер указывает на высокий уровень поляризации общества, обострившийся во время избирательной кампании. Победа Навроцкого может стать шансом на консолидацию, если он осознает необходимость налаживать диалог между разными слоями общества. Однако политическая традиция, из которой он происходит, не склонна к компромиссам. Польше нужен президент, который осознаёт важность европейской интеграции и не допустит изоляционизма.

Отдельный пласт проблем — влияние социальных сетей. С минимальным перевесом в голосах даже незначительные колебания общественного мнения могли сыграть ключевую роль. Марк Скотт из DFRLab отмечает, что накануне голосования зафиксированы признаки внешнего вмешательства и резкий рост агрессивной риторики, однако оценить влияние этих факторов затруднительно. Выборы в Польше, как и в ряде других стран Европы, демонстрируют, что социальные платформы стали неотъемлемой частью избирательных процессов, но остаются «чёрным ящиком» для анализа политического поведения.

Таким образом, Навроцкий входит в должность в условиях высокой неопределённости — как внутри страны, так и на внешнеполитическом фронте. Его успех будет зависеть от способности лавировать между идеологическими убеждениями, внутриполитическими компромиссами и международными обязательствами.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:00 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 10 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать