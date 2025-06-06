Новый президент Польши: экс-боксер из народа на фоне противоречий

Навроцкий, открыто поддержанный администрацией Дональда Трампа, вступает в должность президента в сложный период как для внутренней польской политики, так и в международном контексте. Его каденция начинается в условиях продолжающейся войны в Украине, напряжённых отношений между ЕС и США и сосуществования с премьер-министром Дональдом Туском — центристом, ориентированным на Брюссель. Навроцкого на выборах поддерживала партия «Право и справедливость» (PiS), до недавнего времени находившаяся у власти.

Атлантический совет опубликовал подборку экспертных оценок, в которой указывается, что при всей идеологической определённости Навроцкого упрощённые ярлыки к нему неприменимы. Так, бывший посол Польши в США Марек Магеровский считает, что называть Навроцкого «популистом», «ультраправым», «пророссийским» или «трампистом» — абсурдно. По его словам, Навроцкий так же «прокремлёвский», как и партия PiS, активно поставлявшая Украине вооружение и добивавшаяся санкций против России. Что касается евроскептицизма, его позиция в этом вопросе близка к взглядам канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно в контексте миграции и «зелёной» политики ЕС.

Навроцкий остаётся убеждённым консерватором, приверженным идеям суверенитета, традиций и христианских ценностей. Его популярность выросла на фоне разочарования в правительстве Туска, особенно среди молодёжи. При этом его соперник Тшасковский, обладающий элитарным имиджем, не смог завоевать поддержку рабочих и сельских избирателей, в отличие от Навроцкого, выходца из простой семьи и бывшего боксёра.

По мнению бывшего американского посла Дэниела Фрида, перед новым президентом стоит задача: выстроить рабочие отношения с правительством Туска и добиться продуктивного диалога с США. Польша остаётся важным союзником в поддержке Украины и укреплении восточного фланга НАТО. И PiS, и прежний президент Анджей Дуда занимали последовательную антироссийскую позицию, критиковали Орбана за его лояльность к Кремлю и выступали за военное усиление. Эти установки сохраняются и при правительстве Туска, несмотря на политические разногласия.

Навроцкий, получивший личную поддержку Трампа, может сыграть роль посредника между Варшавой и Вашингтоном, особенно в вопросах военного присутствия США в регионе. Однако его отношения с ЕС будут более напряжёнными: Варшава рассчитывает на европейское финансирование и сотрудничество в вопросах безопасности, но в то же время должна сдерживать традиционную для националистов антигерманскую риторику. Внутриполитически Навроцкий также должен учитывать разочарование части поляков в поддержке Украины: в ходе кампании он заявлял, что не поддерживает её вступление в НАТО, хотя позже может скорректировать этот подход в зависимости от реалий.

Директор варшавского офиса Атлантического совета Аарон Корева обращает внимание на то, что Навроцкий привлёк часть электората крайне правых кандидатов и сумел использовать фактор протестного голосования против политического истеблишмента. Его победа может сигнализировать о фокусе на внутренних проблемах, например, миграции и экономике, а также более правом повороте в европейской политике Польши. При этом правительство Туска, вероятно, продолжит интеграционные усилия и развитие сотрудничества с Францией, странами Балтии и Северной Европы.

Бывший еврокомиссар Данута Хюбнер указывает на высокий уровень поляризации общества, обострившийся во время избирательной кампании. Победа Навроцкого может стать шансом на консолидацию, если он осознает необходимость налаживать диалог между разными слоями общества. Однако политическая традиция, из которой он происходит, не склонна к компромиссам. Польше нужен президент, который осознаёт важность европейской интеграции и не допустит изоляционизма.

Отдельный пласт проблем — влияние социальных сетей. С минимальным перевесом в голосах даже незначительные колебания общественного мнения могли сыграть ключевую роль. Марк Скотт из DFRLab отмечает, что накануне голосования зафиксированы признаки внешнего вмешательства и резкий рост агрессивной риторики, однако оценить влияние этих факторов затруднительно. Выборы в Польше, как и в ряде других стран Европы, демонстрируют, что социальные платформы стали неотъемлемой частью избирательных процессов, но остаются «чёрным ящиком» для анализа политического поведения.

Таким образом, Навроцкий входит в должность в условиях высокой неопределённости — как внутри страны, так и на внешнеполитическом фронте. Его успех будет зависеть от способности лавировать между идеологическими убеждениями, внутриполитическими компромиссами и международными обязательствами.