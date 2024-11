Новый «Миллионер»: кто самые богатые люди Латвии в этом году

Вышел в свет новый специальный выпуск «Millionārs» («Миллионер»), издаваемый Dienas Biznes в сотрудничестве с Лато Лапсой, Кристине Бормане и Lursoft. Сегодня Pietiek эксклюзивно публикует десятку лучших из этого списка.

1. Арнис Риекстиньш (1-е место в списке год назад) 227,03 миллиона евро

Второй год подряд, согласно официальным данным, самым богатым человеком Латвии является основатель и совладелец производителя коммуникационного оборудования Mikrotīkls, который, как и его партнер, владеет половиной компании, чей капитал за год вырос на 100 миллионов евро, а прибыль превысила 100 миллионов евро. Компания, которая в прошлом году пожертвовала 1 миллион евро в фонд детской больницы, в этом году также пожертвовала полмиллиона евро Латвийскому университету. В прошлом году начала приносить прибыль и компания по управлению недвижимостью SIA STARJT, половиной которой миллионер владеет вместе со своим партнером и которая владеет офисным зданием на улице Пернавас, 83. Как и прежде, самый богатый человек Латвии владеет 89,98% SIA Adaži Airpark и 100% SIA Classic Air.

2. Джон Мартин Тэлли (2 место) 226,25 миллиона евро

Председатель правления Американской торговой палаты вместе со своим деловым партнером второй год подряд становится вторым самым богатым человеком в Латвии. Предприниматель, эмигрировавший в Латвию из США почти 30 лет назад и получивший латвийское гражданство три года назад, продолжает увеличивать свой капитал. Помимо акций Mikrotīkls и StarJT, которыми он владеет вместе с Арнисом Риекстиньшем, он также является 25-процентным совладельцем компании Bio-Advice, специализирующейся на здравоохранении.

3. Леонид Эстеркин (3-е место) 173,66 млн евро

Банкир и истинный бенефициар пятого по величине банка Латвии, АО Rietumu banka, и председатель его наблюдательного совета продолжает увеличивать свой капитал, который за год вырос более чем на три миллиона евро. Группа Rietumu banka поставила перед собой амбициозную цель - к 2028 году увеличить свои активы до 2,4 миллиарда евро, работая не только в Латвии, но и в других странах ЕС и США. В прошлом году Rietumu banka стал партнером Daileы Teatrs по сотрудничеству, подписав договор о ежегодных инвестициях в размере 100 000 евро в новые постановки театра. Банкир по-прежнему владеет 33,12% акций банка через принадлежащую ему компанию Esterkin Family Investments Ltd. Ему также принадлежит 75% акций холдинговой компании IC Industries Holdings Ltd.

4. Виталий Чмыхов (-) 108,85 млн евро

Представитель лесной промышленности также является одним из ветеранов списка миллионеров, который был исключен из него в прошлом году из-за того, что на момент составления списка еще не был опубликован годовой отчет принадлежащей ему почти единолично компании по распиловке, строганию и пропитке древесины Gaujas koks SIA. В 2023 году оборот компании упал на 49,8 %.

5. Улдис Миеркалнс (4-е место) 92,28 млн евро

Единственный владелец предприятия по оптовой торговле лесом и древесиной SIA Pata, несмотря на то, что стоимость его активов упала на 14 миллионов евро, все еще находится в первой десятке списка миллионеров. Бизнес, который он основал 25 лет назад, обеспечил ему место в списке самых богатых молодых предпринимателей еще в 2006 году, а также стабильное ежегодное восхождение в списке миллионеров в последующие годы. Он до сих пор является единственным владельцем четырех предприятий - вышеупомянутого SIA Pata, оптового торговца древесиной и строительными материалами SIA Pata Timber, предприятия недвижимости SIA FF Assets и холдинговой компании SIA Kubit, а также 80,03% акционером AS Latvijas meži.

6. Айгарс Кесенфельдс (8.) 90,38 млн. евро

Состояние жителя Лиепаи, известного как «миллионер быстрых кредитов», увеличилось более чем на 20 миллионов евро. Небанковская кредитная компания AS Eleving Group, бенефициарным владельцем которой он является, объявила о планах получить в следующем году прибыль в размере 44 миллионов евро от своей деятельности в странах Балтии, Европы, Кавказа, Центральной Азии и Восточной Африки. Компания, основанная 12 лет назад, совместно с компаниями группы уже выдала кредитов на общую сумму 1,5 миллиарда евро. Самый ценный актив амбициозного предпринимателя - холдинговая компания Alppes Capital Ltd, единственным владельцем которой он является и чей капитал за год увеличился почти вдвое - до 90,37 млн евро. Компания инвестировала в 101 компанию.

7. Андрис Рамолиньш (10-е место) €83,44 млн.

Хотя представитель лесной промышленности в конце прошлого года основал холдинговую компанию SIA Stiga RM pārvaldība, которая в этом году стала владельцем самого производителя березовой фанеры Stiga RM, а также SIA Stiga RM Distribution и SIA Stiga RM Metāls, ему не удалось скрыть свое богатство. В прошлом году Андрис Рамолиньш сам был прямым владельцем предприятия. Следует отметить, что в прошлом году собственный капитал SIA Stiga RM достиг 79,52 миллиона евро. Ему принадлежит 99,98% акций холдинга, а по 0,00267% - Анне Рамолиньш, Мартиньшу Рамолиньшу, Райвису Какулсу и Виестурсу Крёвичу. Кроме вышеупомянутых предприятий Андриса Рамолиньша, холдинг владеет SIA Stiga RM transports, ранее принадлежавшим Мартиньшу Рамолиньшу.

8. Аркадий Сухаренко (7 место) 80,29 млн евро

Стоимость имущества заместителя председателя наблюдательного совета крупнейшего банка с латвийским капиталом - АО Rietumu banka, владеющего 17,34% акций банка через принадлежащее ему на 100% SIA Suharenko Family Investments, увеличилась почти на два миллиона евро. Собственный капитал этой компании достиг 80,29 млн евро. Он остается председателем Совета еврейских общин и председателем Совета благотворительного фонда Западного берега реки Иордан.

9. Иво Зонне (9-е место) 70,82 млн евро

Ветеран недвижимости также стал богаче на два миллиона евро. Причем уже третий год подряд. Он по-прежнему концентрирует весь свой бизнес в одной компании, Barons Kvartāls SIA, чей капитал вырос до 70,82 млн евро.

10. Иосиф Аптс (-) €64,93 млн.

Реальный бенефициар оптового торговца лекарствами AS Repharm не упоминался в списке богатейших на протяжении трех лет, потому что компании, которыми он владел напрямую, не показывали достаточной стоимости, чтобы войти в топ-100. Однако ситуация изменилась с переходом бывшего производителя лекарств AS Olainfarm, ныне AS Olpha, к компании группы Repharm AS AB City. Его самым ценным активом, согласно реестру компаний, является принадлежащая ему на 100 % компания J&A Ltd, которая занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью и имеет собственный капитал в размере 64,60 млн евро. Он также является единственным владельцем Soneil Studio Ltd и Hiperion Ltd.