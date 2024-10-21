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Новый iPhone 16 обесценивается рекордными темпами — в чем причина?

Редакция PRESS 21 октября, 2024 11:45

Наука и технологии 0 комментариев

По оценкам аналитиков, последние iPhone дешевеют более стремительно, чем их флагманские конкуренты на Android.

Спустя две недели после выхода смартфоны серии iPhone 16 в состоянии "как новые" на вторичном рынке США можно продать в среднем на 41,2% дешевле от их первоначальной цены. Это рекордно быстрое обесценивание для Айфона, говорится в отчете SellCell.

Согласно исследованию, iPhone 16 обесценивается на 8% быстрее, чем iPhone 15 в свое время в первые две недели продаж. Причем данная тенденция наблюдается не только у стандартных моделей, но и во всей линейке.

В то же время, устройства Samsung показывают противоположную картину. За год Galaxy S23 потерял 61% своей цены, что лучше по сравнению с показателями Galaxy S22, который за то же время обесценился на 66%. Новый Galaxy S24, по данным за первые шесть месяцев, показывает еще более медленное снижение стоимости.

Аналитики SellCell отмечают, что Айфоны долгое время считались лучшей инвестицией среди мобильных устройств, поскольку их можно было выгодно продать спустя какое-то время. Однако, начиная с iPhone 12, каждое новое поколение теряет в стоимости быстрее предыдущего. Это может заметно повлиять на решение потребителей при выборе нового смартфона.

Другое исследование показало, что iPhone 16 является наименее популярным смартфоном Apple за последние пять лет. В связи с этим компании пришлось сократить объем заказов на новые Айфоны, чтобы избежать убытков.

iPhone 16 поступили в продажу 20 сентября. Западные СМИ в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" называют скучным, хоть это все равно лучший выбор в целом.

Также выяснилось, что на момент выхода iPhone 16 получились "сырыми". Все дело в том, что смартфоны вышли с предустановленным iOS 18, в котором нет никаких ИИ-функций. Они появятся лишь в конце октября с обновлением iOS 18.1, а самые крутые функции, включая поумневшую Siri, придется ждать до весны 2025.

В то же время инсайдеры утверждают, что iPhone 17 будет самым интересным Айфонов за последние годы. В 2025 году базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а Plus-модель заменит "ультратонкий" айфон Air.

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