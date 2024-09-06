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Новые правила ЕС для туристов. Что изменится в 2025 году?

© BBC 6 сентября, 2024 18:36

Мир 0 комментариев

Согласно новым правилам, путешественники должны заполнить онлайн-заявку, предоставить личные данные, ответить на вопросы службы безопасности и заплатить сбор.

Начиная с 2025 года путешественники, в том числе туристы из Великобритании, столкнутся с новыми правилами при посещении Европы.

Флора, британка и мать двоих маленьких детей, относится к числу тех, кого затронут эти изменения.

"Путешествовать с детьми и так непросто, а теперь нам придется заниматься еще и дополнительной бумажной волокитой", - говорит Флора. Она и ее партнер Александр, который в настоящее время находится в отпуске в Великобритании, расстроены новыми требованиями. Они считают, что это усложняет планы путешествий.

"Я была ярым сторонником того, чтобы остаться в ЕС. Так что это просто еще одно слегка разочаровывающее препятствие, с которым нам всем приходится сталкиваться, чтобы почувствовать, что мы могли свободно остаться частью Европы. Но это реальность того, что произошло при голосовании по Brexit в 2016 году, я полагаю".

Что такое ETIAS и кто должен соблюдать ее требования?

Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) - это новая система, в которой придется ориентироваться путешественникам из стран, не входящих в ЕС. Это требование стало частью усилий ЕС по повышению безопасности на границах.

ETIAS требует от путешественников заполнения онлайн-заявки, предоставления личных данных, ответов на вопросы безопасности и уплаты сбора в размере 7 евро. Разрешение будет привязано к паспорту путешественника и будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта.

Согласно новым правилам ETIAS, путешественники из стран, не входящих в ЕС, должны будут подавать заявление перед посещением Шенгенской зоны, в которую входит большинство стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Большинство путешественников из-за пределов ЕС должно будет соблюдать правила ETIAS, но есть и исключения. Для детей до 18 лет и взрослых старше 70 лет сбор будет отменен, хотя им все равно придется подавать заявление на получение разрешения.

Кроме того, на начальной стадии введения ETIAS будет действовать льготный период продолжительностью не менее шести месяцев. Это даст путешественникам время привыкнуть к новой системе, но во избежание сбоев в поездках рекомендуется подавать заявку заранее.

Как ETIAS повлияет на британских путешественников?

Роб Стэйнс, независимый эксперт по путешествиям, объяснил последствия этого изменения для британских туристов. Он тоже называет это новой реальностью путешествий после Брексита.

"Нас попросили считать третьей страной, когда мы вышли из Европейского союза, и это дополнительная волокита и дополнительные сложности, когда речь идет о путешествиях, - сказал он. - Но я думаю, что если смотреть с точки зрения общей схемы вещей, то вполне приемлемо и понятно, что ЕС хочет укрепить свои границы. Но, к сожалению, за это приходится платить".

Несмотря на эти новые меры, Стэйнс считает, что они не отпугнут британских путешественников от поездок в Европу.

"Более 17 миллионов британцев посетили Испанию в прошлом году. Это место отдыха номер один. Я не думаю, что такая небольшая цена и дополнительный уровень бюрократии оттолкнут людей от путешествия. Более того, это может повысить интерес людей к поездкам в ЕС, потому что (новые меры) делает его более безопасным местом для туристов. Это гарантирует то, что люди не просрочат полученное разрешение, и это способ для ЕС защитить свои границы".

"Лейбористское правительство Великобритании в данный момент пытается восстановить нарушенные отношения и создать лучшую ситуацию после Brexit, - добавил он. - Это одна из тех ситуаций, за которыми мы просто должны следить, но на самом деле, да, это усложнит путешествия. Возможно, для нас стоимость поездок немного возрастет, но мы не знаем, что произойдет в будущем".

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