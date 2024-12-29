Новогодний криминал: чем занималась лихая молодежь в праздничные дни 1960-х

В саду родилась елочка...

Сейчас елочных базаров в Риге предостаточно, и работают они вплоть до вечера 31 декабря. Но раньше по части обеспечения рижан елками были определенные проблемы. И предприимчивые индивиды выходили из положения далеко не всегда законными способами. Прекрасная елочка росла не в лесу, а в Ботаническом саду. И была эта трехметровая красавица не простая, а серебристая. Ее растили, выхаживали ученые-ботаники, чтобы была она пышной, нарядной, на диво всем. На нее не могли нарадоваться любители природы, посетители Ботанического сада. Но вот пришла новогодняя ночь. Как добрый Дед Мороз, обходила свои владения сторож

Ботанического сада. Глянула, а на месте трехметровой ели красуется один жалкий обрубок, один пенек.

Пришлось пригласить служебную розыскную собаку и оперативную группу милиции. Что же показал розыск? От забора сада отчетливые следы вели через улицу Иецавас на улицу Пурва и обрывались у дома № 31/33. Пропажа - серебристая ель - была обнаружена в квартире № 14 указанного дома. Но кто же посягнул на жизнь чудо-дерева, имеющего большую ценность (стоимость ее составляла 55 рублей, а это чуть меньше минимальной месячной зарплаты в те времена) и притом представляющего научный интерес для ботаников? Всем детям родители к Новому году купили елочки, а вот мать и отчим Володи все деньги истратили на очередной кутеж. Когда же Володя попросил елочку, пьяный отчим, испытывая прилив родительской нежности, захватил ножовку и вместе с мальчиком вечером отправился в Ботанический сад.

«Газосварщик судоремонтного завода «Запрыбы» Юрий Савицкий будет отвечать за свое преступление перед народным судом. Но нас беспокоит другое: нужно, чтобы Володя Конопацкий, ученик 6-го класса школы № 34, больше никогда не принимал участия в покушениях на зеленого друга. Пускай он вместе со своими товарищами по классу приходит в Ботанический сад для того, чтобы любоваться редкими цветами и деревьями, выращенными и ухоженными умными и добрыми руками человека», - заканчивается материал.

Размахивал ножом на карнавале

В 1963 году среди определенных категорий молодых людей вошло в моду ношение холодного оружия, которое они с гордостью демонстрировали. Так, у рабочего Центральных ремонтно-механических мастерских Изяслава Пресса, 1941 года рождения, был изъят финский нож, который он носил при себе. Бывший рабочий завода «Саркана звайгзне» Эдуард Тен, 1941 года рождения, долгое время хранил финский нож. Во время новогоднего карнавала в Доме науки и техники он ранил этим ножом гражданина Н. Рабочий завода ВЭФ Игорь Монаков на новогоднем балу в клубе трамвайно-троллейбусного треста ранил финским ножом одного из граждан, находившихся там. Хранение и ношение холодного оружия угрожает общественному порядку, и поэтому законодательство расценивает его как криминальное преступление, которое наказуется согласно ст. 182-й Уголовного кодекса Латвийской ССР лишением свободы до пяти лет.

«Юноши, которым так нравится носить при себе ножи, должны подумать об этом, пока не поздно. Иначе с ними может случиться то же самое, что и с Владимиром Кузиным, 1939 года рождения, который за ношение финского ножа приговорен к лишению свободы сроком на три года».

Со скуки подрались

Три дня назад в народном суде Московского района Риги закончился трехдневный процесс по делу восемнадцатилетнего шлифовщика фабрики «Рекорд» Леонида Фирсова, семнадцатилетнего токаря Владимира Иванова и пятнадцатилетнего ученика 32-й рижской средней школы Виктора Петрова. Свое преступление они совершили в ночь с 31 декабря 1964 года на 1 января 1965 года. В новогоднюю ночь люди поднимают бокалы с шампанским и желают друг другу счастья. Подгулявшая в квартире Л. Фирсова компания юнцов пожелала другого: «Скучно. Надо поискать приключений». Во втором часу ночи пьяные подростки завязали драку с проходившими Л. Пуриньшем и А. Ауксванагсом. Л. Фирсов тяжело ранил Л. Пуриньша ножом. На суде хулиганы старались запутать следствие, давали противоречивые показания.

Но, как выяснилось, подростки систематически пьянствовали с ведома своих родителей. Ничего не знала о проделках Л. Фирсова и комсомольская организация фабрики 'Рекорд», откуда представлена весьма доброжелательная характеристика. Оказалось, хулиган, поднявший нож на ни в чем не повинного человека, был народным дружинником. Семиклассник В. Петров заявил на суде, что нет ни одной не испробованной им марки алкогольного напитка. Суд отметил вопиющую безответственность родителей подсудимых, вынес частное определение, отмечающее полное отсутствие отцовской заботы у рабочего комбината «Сауле» И. Петрова, который даже не знал, в какой школе учится его сын. Леонид Фирсов приговором суда лишен свободы сроком на четыре года.

На родительские деньги

Не очень давно Верховным судом Латвийской ССР была осуждена группа молодых людей, занимавшаяся кражами, грабежами, хулиганством. Среди них был и ученик 35-й средней школы города Риги Ерванд Башнакян, сын ответственного работника. В ночь под Новый год совместно с подростками-однолетками он совершил ряд грабежей.

Ерванду - пятнадцать лет. Единственный сын, избалованный, ленивый, он привык, что каждое его желание исполнялось беспрекословно. Уезжая в Москву, его отец оставил матери крупную сумму денег, чтобы Ерванду ни в чем отказа не было. И мамаша действительно ни в чем не отказывала сыну. Когда Ерванд попросил деньги для встречи Нового года, то она даже не поинтересовалась, с кем будет развлекаться ее сынок, и тотчас выдала ему солидную сумму «на мелкие расходы».

В эту ночь Ерванд встретился с еще двумя сыновьями столь же любвеобильных родителей, снабдивших своих несовершеннолетних детей всем необходимым для того, чтобы дети не скучали. И они действительно не скучали: накупив на маменькины деньги изрядное количество спиртных напитков, «детки» начали хулиганить, избивать прохожих, грабить. Новогоднюю ночь они закончили в отделении милиции.

На суде Ерванд Башнакян заявлял, что ничего не помнит, так как был пьян. Однако состояние алкогольного опьянение считается отягчающим фактором. Так как молодой человек еще не достиг совершеннолетнего возраста, то за решетку его не отправили, а лишь только поставили на учет в детской комнате милиции. Похлопотал за своего сына и влиятельный отец. Пошла ли молодому разгильдяю наука и встал ли он на путь истинный, в газетной публикации сказано не было.

Александр ВАЛЬТЕР.