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Новое мощное партнерство и большие перспективы: Бришкенс выступил на Рижском авиационном форуме

Редакция PRESS 3 октября, 2024 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

В авиационной отрасли движение к устойчивости является уже не выбором, а целью, которой нужно достичь, заявил в четверг на Рижском авиационном форуме министр сообщения Каспар Бришкенс.

Он отметил, что высоко ценит намерение латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" и аэропорта двигаться к общей цели по достижению климатического нейтралитета к 2050 году.

"Наши вложения в возобновляемую энергию, устойчивое авиационное топливо (SAF), электрификацию, водород и инновационные технологии отражают это мышление и намерение руководить авиационной отраслью, снижая ее влияние на окружающую среду", - отметил Бришкенс.

В своем обращении он отметил, что с годами Рижский аэропорт развился до центра воздушного сообщения Северной Европы с потенциалом роста.

При этом министр подчеркнул важную роль "airBaltic" в латвийской авиации, так как компания обеспечивает совместимость с более чем 80 прямыми маршрутами из Риги. "Однако значение "airBaltic" выходит за рамки совместимости, поскольку "airBaltic" также является важным двигателем развития латвийской экономики", - отметил Бришкенс, добавив, что в целом авиационная отрасль Латвии обеспечивает примерно 2% ВВП Латвии.

Бришкенс также упомянул, что "airBaltic" продолжает продвижение к первоначальному публичному предложению акций (IPO), а также ведутся переговоры с потенциальным стратегическим инвестором. "Надеемся, что эти переговоры вскоре завершатся и новое мощное партнерство послужит основой для развития как "airBaltic", так и всей латвийской авиации", - сказал министр.

Председатель правления Латвийской авиационной ассоциации Зигмарс Вестфалс дополнил, что Латвия играет важную роль в авиационном секторе Балтии.

"Позиционируя себя как лидера, Латвия одновременно оценивает сильные стороны и вклады соседних Эстонии и Литвы. Вместе мы формируем тройной союз, в котором каждый укрепляет возможности другого, способствуя инновациям и совместимости во всей Европе и за ее пределами", - сказал Вестфалс.

Он отметил, что этот год особенно значителен, так как Рижский аэропорт отмечает 50-летие. "За последние полвека Рига прошла путь от небольшого регионального аэропорта, став важными воротами, соединяющими Латвию с миром. Это знаковое событие - не только свидетельство прогресса, но и напоминание о том, что маленькие государства способны определять амбиции и достигать их", - добавил Вестфалс.

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