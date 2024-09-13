Новинка! Рижская дума придумала, за что бы еще брать деньги с владельцев квартир

Муниципалитет определил стоимость такой услуги для населения в 15 евро за год. И требование вступило в силу уже с 1 июля текущего года

Закон предусматривает, что собственник строения (квартиры, дома) обязан уплатить землевладельцу плату за право пользования землей, а также покрыть расходы по уведомлению об оплате.

Размер платы за законное использование составляет четыре процента от кадастровой стоимости земли, используемой в год, но не менее 50 евро в год. Каждый собственник здания (совладелец, собственник квартирной собственности) покрывает ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного уведомления в размере 15 евро.

Если произошла задержка уплаты законной платы за землепользование, то с 1 июля этого года должник обязан возместить землевладельцу расходы на взыскание каждого просроченного платежа в размере 30 евро. Возмещение расходов не освобождает должника от обязанности возместить собственнику земли причиненные убытки в части, превышающей указанные расходы. Это определено частью четвертой статьи 38 закона “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”.