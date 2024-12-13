Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Сделали соразмерной? Зарплаты правления общественных СМИ решено уменьшить, но не очень сильно

© LETA 13 декабря, 2024 08:05

Новости Латвии 0 комментариев

Ежемесячная зарплата председателя правления единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) составит 9156 евро, членов правления - 8324 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Совете общественных электронных СМИ (СОЭСМИ).

Как указали в совете, первоначально запланированный размер зарплат изменен в связи с принятыми Сеймом поправками к закону об управлении долями капитала публичных лиц и обществ капитала.

Как поясняет совет, при расчете вознаграждения членов правления LSM за основу была взята средняя зарплата в аналогичных по размеру компаниях частного сектора, а также сравнительное исследование оплаты труда членов правлений в частном секторе в 2024 году, проведенное компанией "Figure Baltic Advisory".

Из этого вознаграждения было вычтено 20%, поскольку доходы LSM будут в основном формироваться за счет государственной субсидии. Переходные правила закона предусматривают, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года ежемесячное вознаграждение членов правлений обществ капитала, доходы которых более чем на 80% состоят из государственных средств, не может превышать 80% от вознаграждения членов правлений аналогичных по размеру компаний частного сектора. В свою очередь зарплата председателя будет на 10% выше, чем членов правления.

Как сообщалось, первоначально месячная зарплата членов правления LSM была установлена в размере 9200 евро, а председателя правления - 10 100 евро, что вызвало недовольство президента Эдгара Ринкевича и политиков коалиции, которые посчитали ее несоразмерной. Президент внес на рассмотрение поправки к закону об управлении долями капитала госпредприятий, которые временно приостанавливают повышение вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных компаний.

В ноября СОЭСМИ единогласно избрал на пять лет правление LSM. Его председателем стала Байба Зузена, членом правления по развитию программ и услуг - Иева Айле, членом правления по финансам - Инесе Танне, членом правления по управлению персоналом - Илзе Огле, членом правления по вопросам технологий - Ингемарс Вектерис.

В начале апреля началось объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения, в результате которого две государственные вещательные компании объединились в LSM, которое начнет работу 1 января 2025 года.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 22 реакций
Комментарии (0) 22 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать