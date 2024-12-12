Цены на электричество снизятся: министр рассказал, когда это случится

«На цену электроэнергии мы смотрим очень позитивно», — сказал министр.

Он отметил, что благодаря электроэнергии, произведенной в солнечных парках, цена на электроэнергию в этом году по сравнению с прошлым годом снизилась на 7,5%, а в следующем году добавятся новые мощности.

«Прогнозы на следующий год выглядят довольно оптимистично, так как цена может еще пойти вниз», — сказал Мелнис.

При этом он указал, что основными факторами, которые могли бы негативно сказаться на цене электроэнергии, являются, например, рост цен на газ или экстремальные погодные условия.

Кроме того, министр рассказал, что работы в связи с намеченным на февраль будущего года отключением стран Балтии от контролируемого РФ кольца БРЕЛЛ ведутся в соответствии с планом.

«Мы идем планомерно вперед. Я бы сказал, что мы уже готовы», — отметил Мелнис.

Он добавил, что в феврале в связи с этим отключением «рынок может прийти в движение», но в целом цена на электроэнергию должна продолжать снижаться.

Как сообщалось, в соответствии с подписанным операторами Балтийской системы передачи в Риге заявлением, договор БРЕЛЛ утратит силу 7 февраля 2025 года.

Соответственно, 8 февраля 2025 года балтийские операторы отключат энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии от сети IPS/UPS и проведут тест на изолированную работу энергосистемы Балтии. После завершения теста 9 февраля 2025 года энергосистему стран Балтии планируется синхронно подключить к энергосистеме континентальной Европы.