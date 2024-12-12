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Хватит дурить покупателя! Минэкономики разработало план по снижению цен на продукты

© LETA 12 декабря, 2024 18:12

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Установить потолок наценки на основные товары в супермаркетах - один из способов, которым Министерство экономики рассчитывает снизить цены на продукты питания.

То, что пришло время действовать, показывают новейшие данные "Eurostat": индекс цен на продукты питания в Латвии выше среднего уровня по ЕС, к тому же у нас один из наиболее стремительных рост цен. А продовольствие тем временем составляет значительную часть бюджета домохозяйств: в 2023 году чуть более 20%. Это тоже самый высокий показатель по ЕС, так как западные европейцы тратят на еду около 13%.

План ограничения цен на продукты питания состоит из пяти пунктов, позаимствованных в других странах ЕС и адаптированных к ситуации в Латвии, рассказал заместитель госсекретаря Минэкономики Эдийс Шайцанс.

Первый - установить потолок наценки на основную продуктовую корзину. В нем может быть 15 групп товаров, таких как мясо, молоко, овощи, в каждой по 5-10 продуктов. Какие именно, еще уточняется.

На данный момент также неизвестно, насколько высок будет потолок наценки. Регулирование может начать действовать в начале года, и ограничения предусмотрены на срок от шести месяцев до года. Остальные решения будут реализованы в течение следующего года.

По рекомендации Совета по конкуренции планируется создать цифровой инструмент, в котором будут публиковаться цены на продукты в различных торговых цепочках.

Затем можно было бы ввести третий пункт плана: установить для торговца обязанность на один продукт в каждой группе продовольственных товаров ежедневного потребления какое-то время обеспечивать самую низкую цену на рынке.

Еще планируется запретить утилизацию непроданной еды в розничной торговле, чтобы вынудить торговцев снижать цену уже за 5-7 дней до истечения срока годности.

Кроме того, предполагается "сократить введение в заблуждение покупателей" долгосрочными скидками.

Совет по конкуренции выяснил, что в магазинах есть продукты, к которым 80% времени применяется акционная цена.

"Это популизм! Утопия!" - говорит о намерении министерства снизить цены на продукты питания в объеме 20% исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис.

Напротив, многие производители и поставщики сообщают, что цена на их товары поднимется. Это связано с ростом минимальной зарплаты с января и подорожанием сырья.

Например, с 2026 года ЕС больше не должен будет держать кур в клетках, и производители яиц уже начинают перестраиваться на новый порядок, пояснила представитель "Lidl" в Латвии Дана Хасана.

До прихода "Lidl" в Латвию эксперты говорили, что это заставит "Rimi" и "Maxima" снизить цены, но этого не произошло. Главный экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш добавляет, что влияние "Lidl" все же было. До этого в Латвии продукты питания были на 10% дороже, чем в Литве, теперь разница сократилась до 5%.

(Ir)

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