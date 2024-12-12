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На угнанном автомобиле через всю страну: преступник без труда доехал от Зилупе до Риги

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 18:39

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В Северо-Латгальском участке Латгальского регионального управления Госполиции 4 декабря начат уголовный процесс по факту угона автомобиля Ford Galaxy с частного двора в Зилупе. Владелец оставил в автомобиле ключи и регистрационное удостоверение транспортного средства, что позволило преступнику свободно попасть в машину.

Преступник на угнанном автомобиле доехал до Риги, где 7 декабря сотрудники полиции самоуправления столицы остановили его за пьяную езду. Установлено, что задержанный — гражданин Республики Молдова 1988 года рождения. 9 декабря суд постановил применить к нему меру пресечения в виде ареста. Кроме того, против мужчины начат уголовный процесс за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Автомобиль был возвращен владельцу, и в связи с угоном полиция начала уголовный процесс части 3 статьи 175 Уголовного закона. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, либо краткосрочное лишение свободы, либо надзор пробации, либо общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без таковой.

Для защиты своего транспортного средства от угонщиков полиция призывает владельцев автомобилей соблюдать несколько важных советов: всегда парковаться в безопасном месте, не оставлять машину в удаленных и подозрительных местах, так как это увеличивает вероятность того, что вор сможет незаметно подойти к автомобилю. Также всегда нужно закрывать машину, даже если она находится на территории частного дома, в гараже или на охраняемой парковке, и не оставлять ключи в салоне автомобиля.

Полиция призывает не быть равнодушными, и в случаях, когда на парковке или в удаленном месте замечены люди, которые выглядят подозрительно и явно не являются владельцами транспортного средства, и их намерения могут быть преступными, следует немедленно сообщать в полицию по телефону 110, а также, если возможно, информировать владельца автомобиля о действиях посторонних лиц.

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