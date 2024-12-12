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Сделали соразмерной? Зарплаты правления общественных СМИ решено уменьшить, но не очень сильно

© LETA 12 декабря, 2024 18:49

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Ежемесячная зарплата председателя правления единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) составит 9156 евро, членов правления - 8324 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Совете общественных электронных СМИ (СОЭСМИ).

Как указали в совете, первоначально запланированный размер зарплат изменен в связи с принятыми Сеймом поправками к закону об управлении долями капитала публичных лиц и обществ капитала.

Как поясняет совет, при расчете вознаграждения членов правления LSM за основу была взята средняя зарплата в аналогичных по размеру компаниях частного сектора, а также сравнительное исследование оплаты труда членов правлений в частном секторе в 2024 году, проведенное компанией "Figure Baltic Advisory".

Из этого вознаграждения было вычтено 20%, поскольку доходы LSM будут в основном формироваться за счет государственной субсидии. Переходные правила закона предусматривают, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года ежемесячное вознаграждение членов правлений обществ капитала, доходы которых более чем на 80% состоят из государственных средств, не может превышать 80% от вознаграждения членов правлений аналогичных по размеру компаний частного сектора. В свою очередь зарплата председателя будет на 10% выше, чем членов правления.

Как сообщалось, первоначально месячная зарплата членов правления LSM была установлена в размере 9200 евро, а председателя правления - 10 100 евро, что вызвало недовольство президента Эдгара Ринкевича и политиков коалиции, которые посчитали ее несоразмерной. Президент внес на рассмотрение поправки к закону об управлении долями капитала госпредприятий, которые временно приостанавливают повышение вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных компаний.

В ноября СОЭСМИ единогласно избрал на пять лет правление LSM. Его председателем стала Байба Зузена, членом правления по развитию программ и услуг - Иева Айле, членом правления по финансам - Инесе Танне, членом правления по управлению персоналом - Илзе Огле, членом правления по вопросам технологий - Ингемарс Вектерис.

В начале апреля началось объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения, в результате которого две государственные вещательные компании объединились в LSM, которое начнет работу 1 января 2025 года.
 

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