Новинка: Рига — Даугавпилс теперь с пересадками?

Читатели из Даугавпилса сообщили, что им обещают улучшить железнодорожное сообщение со столицей, организовав... пересадку в Айзкраукле. В плане Министерства сообщения - обеспечить даугавпилсчанам поездку в Ригу двумя поездами. Как это?

Дизель-поезд из Даугавпилса доезжает до Айзкраукле, там пассажиры выходят из вагонов и пересаживаются в электропоезд, а тот уже везет их в Ригу. А дизель отправляется назад в Даугавпилс – с пассажирами, которые сядут в Айзкраукле и подсядут по дороге...

А жителей спросили?

Не все, что изобретают наверху, по душе жителям внизу, то есть конечным потребителям услуги. Вот жители Даугавпилса, например, не рады такой перспективе.

- Еду утренним поездом на 6.24. Через 2 часа 45 минут я в Риге. В пути досыпаю и приезжаю на работу бодрый и выспавшийся. Если пересаживаться в середине пути, то это хлопотно, в дороге не отдохнешь, а, наоборот, устанешь, - рассуждает читатель Роман. – А пожилые люди вообще будут волноваться: чтобы сесть в нужный поезд, чтобы не пропустить посадку...

Аналогично и обратно – в Даугавпилс – люди едут уставшие, хотят вздремнуть в дороге. Надо отметить, что многие жители Даугавпилса работают в Риге и ранним поездом едут на работу – за 220 километров. Понятно, что им нужно, чтобы эта поездка была комфортной по возможности. А ведь бывало, что этот состав подавался коротким, и люди уже в Даугавпилсе не могли купить билеты, чтобы сесть в поезд, не говоря уже о станциях по дороге.

Также в Ригу ездят за покупками, по торговым делам, часто с багажом, большими сумками. Вот им пересаживаться тоже еще та забота.

- У меня торговое место на базаре в Риге, вожу свой урожай с огорода – овощи, ягоды, - рассказала Валентина ТИТОВА. – Здесь меня сажает на поезд муж, в Риге встречает сын. Нести тяжести не приходится. А кто меня встретит в Айзкраукле? Нанимать носильщика? Так таковых уже и нет. Одни жулики крутятся на вокзалах...

- Наш Даугавпилс – второй по величине город Латвии, здесь немало жителей, они много ездят, - говорит студентка Елена. – Надо, чтобы рейсов было не пять в день, как сейчас, а десять, например. В Ригу ездят на работу, на учебу, по делам, развлекаться...

- Знаю, что к нам рижане приезжают в театр, в музей Ротко. Ездили бы больше, если бы можно было вернуться в Ригу поездом. А то последний отходит в 17.37. Что успеешь посмотреть в городе? – говорит Илона АВДЕЕВА.

Даугавпилсчане уже подумывают в случае нежелательных перемен пересесть на автобусы до Риги. Пусть не так комфортно, как в поезде (не встанешь размяться, обычное время в пути 3 часа 20 или 30 минут), но зато напрямую, без пересадок...

Министр обещает, что будет хорошо

Прямые маршруты тоже останутся, и страхи жителей напрасны, - успокаивает министр сообщения Каспарс БРИШКЕНС. Зато с маршрутом с одной пересадкой появится возможность увеличить количество рейсов. Министр ссылается на опыт Северной Европы. Так, в Швеции вместе с прямыми маршрутами есть варианты с одной пересадкой.

В данное время между Даугавпилсом и Ригой — пять поездов в день, а с маршрутом с пересадкой будет семь. Предполагается ввести два дополнительных рейса с пересадкой в Айзкраукле. Время ожидания - 10-15 минут. Возможно, поменяется график движения.

Министр говорил о возможных переменах уже с 15 декабря. И Даугавпилс — это начало. В будущем такие рейсы могут появиться и в другие города Латгалии, а также в Лиепаю, Цесис, Вентспилс, Валмиеру, Гулбене и т. д.

Главная задача, по мнению министра, - пересадить жителей на железную дорогу с автотранспорта не только личного, но и с автобуса. Потому что железная дорога – это основной костяк транспортной системы...

Обещать – не делать

На словах все звучит хорошо, - говорят жители, которых готовят стать частью железнодорожного эксперимента. Доверия к переменам у людей все меньше. Два года вводились новые чешские поезда. Со скрипом, с авариями, с неудобствами для пассажиров, которым приходилось выходить из теплого вагона в чисто поле.

А перроны, которые так и не довели до ума, и людям приходится карабкаться в новые вагоны! А электричка в Болдераю, которая должна была ходить с 2022 года, потом с 2023-го.

Теперь вот новации на даугавпилсском направлении. Зная, что у нас никакой проект не работает сразу, можно предположить, что бедные даугавпилсчане будут месяцами мучиться, пока под новый проект подкорректируют расписание, адаптируют инфраструктуру.

Единственное, что успокаивает даугавпилсчан: этот креативный проект может так и остаться в протоколах заседаний Минсообщения и ляжет под сукно, как и множество других идей, возникающих у сменяющих друг друга министров...

Присылайте письма по адресу: LV–1048, Рига, ул. Мартиня, 9, «Латвийские Вести", с пометкой «Книга жалоб и предложений", или на электронную почту: andrianova@pdc.lv.

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА