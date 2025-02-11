Ночью в Латвии усилится мороз

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно: