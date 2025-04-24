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Ночная атака РФ на Киев: девять погибших, более 60 раненых (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 24 апреля, 2025 10:35

Мир 0 комментариев

В результате атаки Киева баллистикой и дронами девять человек погибли и не менее 63 пострадали, в трех районах возникли пожары, есть разрушения. Харьков подвергся семи ракетным ударам, сообщил мэр города.

На фоне заявления президента США Дональда Трампа об успехе в переговорах с Россией войска РФ в ночь на четверг, 24 апреля, нанесли новый удар по украинским городам. "Киев подвергается комбинированной атаке. В том числе от ударов баллистических ракет с разных направлений. Зафиксированы и новые пуски ракет стратегической авиацией врага", - написал в Telegram-канале глава военной администрации города Тимур Ткаченко.

По его информации, в трех районах украинской столицы - Голосеевском, Шевченковском и Святошинском - вспыхнули не менее девяти пожаров. Ткаченко добавил, что угроза российских атак сохранится в течение ближайших часов. "Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", - написал он.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о двух погибших и 54 пострадавших, а также о попадании обломков БПЛА в нежилое здание и возгорании гаражей и автомобилей. "Двое погибших в столице. 54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали", - говорится в сообщении Кличко около 4.00 по местному времени. Чуть позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что вследствие удара по Киеву 9 человек погибли и 63 пострадали. 42 человека, в том числе 6 детей, были госпитализированы,

В Харькове - атака ракетами и беспилотниками

Очередной российской атаке - на этот раз семи ракетным ударам - подвергся и Харьков. "Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало", - говорится в первом из сообщений мэра города Игоря Тереховав Telegram-канале.

Позже Терехов уточнил, что в результате одного из ударов по Новобаварскому району Харькова выбиты окна в близлежащих многоэтажках. "Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города", - добавил мэр и сообщил, что после ракетных ударов город находится под массированной атакой ударных дронов.

Воздушные российские атаки на украинские города и их гражданские объекты происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более трех лет. 

ФОТО скриншот видео из соцсетей

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