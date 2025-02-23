«Ночь прошла спокойно»: состояние папы Франциска остаётся критическим

"Ночь прошла спокойно, папа отдыхал", — гласит краткое сообщение Ватикана в воскресенье утром на фоне опасений за здоровье понтифика.

В субботу Папа Римский Франциск находился в критическом состоянии после продолжительного астматического респираторного приступа в римской больнице, где проходит лечение от пневмонии и сложной легочной инфекции.

В заявлении говорится, что состояние понтифика "не вне опасности", поскольку его состояние продолжает ухудшаться. Впервые слово "критическое" было использовано в письменном заявлении для описания состояния Франциска с момента его госпитализации 14 февраля.

"Папа Франциск пережил астмоподобный респираторный криз длительной интенсивности, который потребовал введения высокопоточного кислорода", - говорится в заявлении Святого Престола.

В заявлении также говорится, что 88-летний аргентинский Папа по-прежнему бодр и большую часть дня проводит в кресле. В заявлении также говорится, что он испытывает более сильную боль, чем в пятницу.

Франциску также потребовалось переливание крови после того, как анализы выявили у него тромбоцитопению - состояние, связанное с анемией.

Врачи предупреждают о возможном ухудшении состояния

Врачи, лечащие Франциска в больнице Джемелли в столице Италии Риме, предупредили, что его состояние может продолжать ухудшаться. По их словам, главной угрозой для понтифика может стать сепсис - серьезная инфекция крови, которая может возникнуть как осложнение после пневмонии.

Врачи, которые следят за анализами его крови, говорят, что пока нет никаких признаков, указывающих на наличие сепсиса. В своем первом подробном отчете о состоянии папы медицинская команда отметила, что Франциск реагирует на прописанные ему лекарства.

Субботние анализы крови показали, что у него развилась тромбоцитопения - состояние, при котором в крови понижено количество тромбоцитов. По данным Национального института здоровья США, низкий уровень тромбоцитов может быть вызван различными причинами, включая побочные эффекты от лекарств или инфекций.

Франциск, страдающий хроническим заболеванием легких, попал в больницу после обострения бронхита, длившегося неделю. Врачи сначала диагностировали сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем проверили оба легких на наличие пневмонии.

Ему был предписан "абсолютный покой", а также сочетание кортизона, различных антибиотиков и дополнительного кислорода по мере необходимости.

Врачи говорят, что если у него разовьется сепсис, это может привести к отказу органов или, возможно, даже к смерти.

"Сепсис, учитывая его проблемы с дыханием и возраст, будет очень трудно вывести", - говорит доктор Серджио Альфиери, глава отделения медицины и хирургии в больнице Джемелли.

Англичане говорят "стучать по дереву", мы говорим "трогать железо". Каждый трогает то, что хочет, но в этом и заключается реальный риск в таких случаях: эти микроорганизмы попадают в кровь".

"Он знает, что находится в опасности", - отметил Альфиери, - "И он сказал нам передать это".

Ватикан сообщает, что понтифик пребывает в хорошем настроении, каждый день завтракает и продолжает работать из своей больничной палаты.

Франциск стал главой Римско-католической церкви в марте 2013 года и является первым папой из Америки.