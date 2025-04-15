Стоимость такой платной услуги NMPD отныне составляет 91,52 евро вместо прежних 84,93 евро. Тем не менее, данная услуга в службе строго ограничена. В настоящее время из примерно 900 вызовов, которые поступают в сутки, счёт за вызов выставляется менее чем в 8 случаях. Как только диспетчер, опросив звонящего, понимает, что ситуация не экстренная, вызов NMPD — даже платный — отклоняется. Вместо этого звонящему советуют обратиться к своему семейному врачу, дежурному врачу, специалисту в поликлинике или в аптеку за необходимыми медикаментами.

Но людям без медицинского образования часто сложно понять — как определить, угрожает ли ситуация жизни? Причины боли могут быть разными… Широкий резонанс в интернете вызвала одна такая история.

«Она не умирает, значит, это будет платная услуга! 90 евро. То, что мне сегодня рассказала свидетельница происшествия — тревожный случай, который показывает отношение Службы неотложной медицинской помощи к человеку, попавшему в беду. У нас в Тейке у дома цветочницы торгуют цветами. Я живу в этом доме больше 25 лет, и они мне знакомы. Сегодня, перед тем как поехать за город, поздравив одну из них с Вербным воскресеньем, поинтересовался, как дела. Грустная, глаза на мокром месте, отвечает: “Плохо!” — у ее подруги, назовём её Илзе, которая торговала рядом, в подвале дома, который они снимают вместе для хранения цветов, зацепилась нога за линолеум, упала, сильно болит, встать не может. Приехал сын, хотел вытащить мать из подвала, но она и шагу сделать не может. Вызвали скорую, те ответили — раз она не умирает, значит, это платная услуга. 90 евро. Люди в отчаянии… И только когда я уже шёл к машине, чтобы ехать за город — ЧАС спустя после вызова — к дому подъехала скорая помощь…» - об этом случае написал Гунтис.

Комментарий дала и глава службы Лиене Ципуле:

«Служба неотложной медицинской помощи предназначена для спасения жизней. Для выполнения этой задачи нам нужны свободные бригады. Поэтому направить бригаду на вызов, в котором нет угрозы жизни, мы можем только в том случае, если у нас на тот момент есть свободная. Если нет — такие вызовы выполняются в течение 2 часов и за них может быть выставлен счёт, если причина вызова незначительна.

Там решают минуты, и никто бы нас не понял, если бы мы не прибыли вовремя, потому что одна бригада помогала продавщице цветов выбраться из подвала, другая ухаживала за 40-летним мужчиной с похмельем, а третья помогала с травмой руки добраться до травмпункта…

В данном случае мы прибыли в течение 1 часа. Это соответствует стандарту низкоприоритетного вызова. Предупредить по телефону о возможной оплате — предписано постановлением Кабинета министров. Всё сделано правильно.»

Позже она добавила:

«Мы проверили вызов. Время получения звонка — 13:34. Бригада прибыла по адресу в 14:06. Пациентке была оказана обезболивающая помощь, проведена иммобилизация, она была вынесена из подвала в 14:19. Транспортировка в стационар началась в 14:26. Отметок о платной услуге нет. Доставлена в больницу в 14:46.»

В комментариях люди разделились на два лагеря — одни осуждают отношение NMPD, другие считают, что это был несерьёзный случай и скорую вызывать не стоило:

Карина: А если у женщины сломан тазобедренный сустав, как она может подняться и выйти из подвала без помощи скорой?

Мартиньш: Господи, как будто задача NMPD — вытаскивать из подвала человека, чья жизнь абсолютно не в опасности.

Нормундс: У нас с медициной в стране действительно полная ж***. Два года назад у меня была подобная ситуация. Ночью адская боль в спине. Обычные обезболивающие не помогали. Было настолько больно, что решил вызвать скорую. И тоже предупредили — если причина окажется не серьёзной, придётся платить 70 евро. Получается, мне, как вызывающему помощь, нужно знать, когда можно звать скорую, а когда нет?

Григорий: У меня тоже была подобная ситуация с моей 80-летней мамой полтора года назад. После вызова скорой пришёл счёт. Хотел спорить, но мама отговорила.

Илва: Трудно сказать. В сентябре упала на ровном месте у себя в саду, сломала руку, скорая приехала быстро и отвезла в больницу. Ничего платить не пришлось. Может, за полгода что-то изменилось, а может просто "пугают" людей.

Илга: Живу в Кенгарагсе возле рынка, не бывает дня, чтобы на автобусной остановке не стояла скорая, вызванная к бомжу, лежащему на газоне. Медики проводят с ним больше получаса. Его жизнь не в опасности, и платить он не может. А налогоплательщикам помощь — только за деньги.