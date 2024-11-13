Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs

Ничего трагического — эксперт о призыве в латвийскую армию

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 09:48

Латышские СМИ 0 комментариев

Латвия вернула призыв в армию, потому что нуждается в адекватном нынешней ситуации резерве , считает Валдис Воинс, генерал полиции в отставке и доцент университета Страдиня.

В программе Латвийского радио 4 «Открытый разговор» он отметил, что другие страны уже вернулись или возвращаются к подобной системе, и признал, что если геополитическая ситуация изменится, то возможен и возврат к добровольной службе.

Сержант-майор Петерис Муйжниекс, 2-й батальон механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил, признался, что в начале 2000-х годов его призвали в армию, хотя он далеко не горел желанием служить. Однако он поступил на службу, и его новая жизнь затянулась. «Я никогда в жизни не хотел служить в армии. Не знаю, был ли я против армии, но когда меня призвали, я испытал шок, который мне пришлось преодолеть. Но я попал в армию и до сих пор здесь», - поделился он.

«В батальоне 164 человека. Я никогда ни к кому не подхожу и не спрашиваю: ты доброволец или призывник? Потому что я считаю, что мы относимся ко всем одинаково. Конечно, есть ребята, которые говорят «нет», когда их спрашивают, хотят ли они остаться здесь. Конечно, есть и такие. Но они служат и преданы этой стране. Я часто общаюсь с молодыми людьми. Молодые люди часто не знают, чем хотят заниматься, особенно после окончания школы. Их очень много. И 11 месяцев -  познакомиться с новой жизнью - это очень интересно», - подтвердил гость программы.

Комментируя возвращение к воинскому призыву, Валдис Войнс сказал. Нам не хватало ресурсов, чтобы увеличить наш потенциал [для обороны]». Он отметил, что ряд других стран Европейского союза делают нечто подобное - выборочный призыв, лотерейный призыв и т. д.

«Потому что все понимают: ресурс живой силы должен быть адекватным. Грубо говоря, чтобы кто-то мог водить [бронетранспортер] Patria, нужно обучить человека. Так что возвращение на призыв - это реальность текущей ситуации. Я не исключаю, что через несколько лет ситуация нормализуется и останутся только те, кто хочет служить конкретно. Так что я не вижу здесь ничего трагического», - заключил Воин.

На вопрос, есть ли у Латвии сейчас враги, он ответил, что правильнее было бы говорить об угрозах, но угрозы есть у большинства стран мира: у кого-то более явные, у кого-то менее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 22 реакций
Комментарии (0) 22 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Победители и жертвы в войне с памятниками: Даукште о том, где провести черту

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.

«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.

Читать
Загрузка

Министерство образования предлагает сократить количество централизованных экзаменов в школах

Новости Латвии 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Читать

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала: Силиня выступила на форуме

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Читать

Как изменится состав коалиции после принятия бюджета: об этом нужно спрашивать у партий, считает Ринкевич

Новости Латвии 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

Не платишь налоги — не имеешь права ругать страну: глава СГД жестко прошлась по участникам теневой экономики

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

Читать

Взрытый асфальт, куски арматуры и заторы: что творится на мосту Земитана и не только (ФОТО)

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

Читать

Эксперт не исключает, что Латвии придется платить пенсии, увеличивая госдолг

Новости Латвии 13:48

Новости Латвии 0 комментариев

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

Читать