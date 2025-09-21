Ничего себе сходила к врачу! Как пациентку подвели технологии

Сигне поделилась в соцсетях историей, как она попыталась воспользоваться аппаратом для автоматической регистрации пациентов: "Собираясь на визит к семейному врачу, хотела зарегистрироваться с помощью аппарата для самообслуживания. Нажала всё, что нужно, ввела информацию о страховке, и мне выкинуло сообщение: чтобы страховая компания оплатила, нужно направление к семейному врачу. Направление. К. Семейному врачу".

Сигне умалчивает о том, чем закончилась её попытка, а что же ей пишут в ответ?

- В следующий раз меня попроси. Я тебе по дружбе напишу.

- У меня в первый раз всё шло хорошо. В следующий раз при выполнении всех действий в самом конце выкинуло: просьба оплатить в регистратуре. В регистратуре 30 человек, а визит через 20 минут.

- Неправильно подготовленная программа в аппарате. У меня тоже в поликлинике аппарат долго отказывался принимать страховку - не мог распознать на карте, где ноль, а где буква О.

- Лучше бы не ходила...

- Да, в беседе двух физических лиц недоразумение можно устранить на месте, а если одно из них - ИТ, то это всё равно что с радио разговаривать.

- Надо заранее в предыдущий раз взять направление от семейного врача к семейному врачу. Просто. Никакой задержки.