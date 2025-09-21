Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 21. Сентября Завтра: Mariss, Matiss, Modris
Доступность

Ничего себе сходила к врачу! Как пациентку подвели технологии

Редакция PRESS 21 сентября, 2025 14:20

Важно 0 комментариев

Технологии, которые вроде бы предназначены для того, чтобы облегчить людям жизнь, иногда срабатывают совершенно неожиданным образом. 

Сигне поделилась в соцсетях историей, как она попыталась воспользоваться аппаратом для автоматической регистрации пациентов: "Собираясь на визит к семейному врачу, хотела зарегистрироваться с помощью аппарата для самообслуживания. Нажала всё, что нужно, ввела информацию о страховке, и мне выкинуло сообщение: чтобы страховая компания оплатила, нужно направление к семейному врачу. Направление. К. Семейному врачу".

Сигне умалчивает о том, чем закончилась её попытка, а что же ей пишут в ответ?

- В следующий раз меня попроси. Я тебе по дружбе напишу.

- У меня в первый раз всё шло хорошо. В следующий раз при выполнении всех действий в самом конце выкинуло: просьба оплатить в регистратуре. В регистратуре 30 человек, а визит через 20 минут.

- Неправильно подготовленная программа в аппарате. У меня тоже в поликлинике аппарат долго отказывался принимать страховку - не мог распознать на карте, где ноль, а где буква О.

- Лучше бы не ходила...

- Да, в беседе двух физических лиц недоразумение можно устранить на месте, а если одно из них - ИТ, то это всё равно что с радио разговаривать.

- Надо заранее в предыдущий раз взять направление от семейного врача к семейному врачу. Просто. Никакой задержки.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 21.09.2025
Эстония: надо устранить неравноправие на игровых площадках
Sfera.lv 2 часа назад
Число застрахованных работников в Латвии уменьшилось
Bitnews.lv 3 часа назад
Реальной военной угрозы при нарушении границы Эстонии не было
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: броник, первый, собственный…
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: «Руслан» и Рига
Sfera.lv 4 часа назад
Карлис Даукшстс: «Нас никто не спасёт!»
Bitnews.lv 4 часа назад
Только 17% детей до полугода кормят грудным молоком
Bitnews.lv 4 часа назад
Эстония: первые по редкозёмам
Sfera.lv 7 часов назад

«Русских туристов в Риге нет, а кругом русский язык!» Местных в Старой Риге не ждут?

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Читать
Загрузка

Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее

Важно 16:53

Важно 0 комментариев

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Читать

«Рига скоро будет похожа на Исламабад или Мумбаи!» Ратниекс снова возмущён

Важно 16:13

Важно 0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

Читать

Латвия выразила России протест в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

В знак солидарности с Эстонией МИД ЛР сегодня вызвал временного поверенного российского посольства в Латвии и вручил ноту, в которой высказал "категорический протест против нарушения воздушного пространства Эстонии, совершённого российскими военными самолётами 19 сентября", о чём МИД информировал агентство LETA.

В знак солидарности с Эстонией МИД ЛР сегодня вызвал временного поверенного российского посольства в Латвии и вручил ноту, в которой высказал "категорический протест против нарушения воздушного пространства Эстонии, совершённого российскими военными самолётами 19 сентября", о чём МИД информировал агентство LETA.

Читать

Погрелись и хватит: в понедельник резко похолодает — к среде ждите заморозков

Важно 15:13

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, сентябрь завершится более прохладными днями, уже 22 сентября температура воздуха значительно снизится.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, сентябрь завершится более прохладными днями, уже 22 сентября температура воздуха значительно снизится.

Читать

«Мы отстали на 30 лет!» Рижан возмущают перемены в столице

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

Читать

Пили, пьём и будем пить? 76% населения привычек не поменяли

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

Читать