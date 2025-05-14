Недавно в столичном районе Даугавгрива в садовом кооперативе наблюдался настоящий триллер - с похищением недвижимости и поиском похитителей.

Не секрет, что добрые люди подкармливают котов на огородах в разных районах столицы. Легкомысленные дачники заводят котиков, а осенью, уезжая в город, оставляют их. То же самое и с собаками.

Детектив с домиком

Вот и в Болдерае, и в Даугавгриве немало энтузиастов, которые за свой счет кормят бездомных животных, стараются пристроить в семьи котят и их родителей, перед этим проведя все гигиенические процедуры.

Котикам ставят домики, чтобы они могли укрыться от непогоды и зимних холодов. И вот один такой добротный домик вдруг пропал. (А надо сказать, что домики – это тоже за счет энтузиастов.) Были опознаны похитители – благо сейчас на айфон можно все заснять. После долгих поисков домик нашли – в Чиекуркалнсе. Практически выброшенный на помойку. Это ж надо так не любить животных - удивляются вокруг.

Между тем, как объясняют кошачьи попечительницы, они и так места кормления котов обустраивают на окраине участков, чтобы те никому не мешали.

Судьба котов и так незавидна: их выбрасывают на улицу, машины, не снижая скорости, переезжают бедных животных на дорогах садовых кооперативов, их травят, отлавливают и топят добровольные «санитары». Но животные не виноваты в человеческой халатности и жестокости...

Нет такого знака!

Читатели из Пурвциемса в Риге рассказали, что во дворе дома на улице Илукстес появился знак, запрещающий выгул собак: «Проход с собаками запрещен». А так как сейчас собачки живут чуть ли не в каждой второй квартире, то у жителей возникли справедливые вопросы: что, собаку до места выгула надо вывозить на машине или выносить в руках? Попросили разъяснения у полиции самоуправления, которая наблюдает за порядком в столице.

Ответ простой. Нет таких правил по содержанию животных, которые ограничивают вывод собак за территорию, принадлежащую хозяину. Другое дело, что есть правила, которые регулируют порядок выгула собак. Так, песика нужно держать на поводке - кроме специальных площадок для выгула собак и общественных мест, где животное может находиться без поводка согласно правилам самоуправления.

А запрещающий знак, который повесили противники собачек, имеет информативный характер, и нарушение того, что на нем написано, не налагает на нарушителя административной ответственности.

Кстати, знаки нельзя просто так вывешивать кому вздумается. Если это территория многоквартирного дома, то он должен быть установлен с согласия сообщества собственников квартир. Равно как и сообщество владельцев недвижимости может установить порядок пользования общей собственностью и ее благоустройства. Но чтобы оно не шло вразрез с нормами Кабинета министров и обязательных правил местного самоуправления.

Если же в доме есть договор, одобренный большинством, о порядке пользования общей собственностью и в нем записано, что в общем дворе дома запрещено выгуливать собак, то и следить за выполнением этого договора должны сами жильцы. Но, повторим, никаких карательных мер по отношению к нарушителю нельзя применить, разве что потребовать его наказания через суд в гражданском порядке. Так что, жильцы дома, уважайте друг друга!

По всей видимости, часть жильцов идет на такие крайности из-за того, что не все владельцы собак соблюдают общеустановленные правила. Спускают собак с поводков в многолюдных местах, не убирают за песиками. Пару раз так наткнувшись, действительно захочется запретить всех собак на свете...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА