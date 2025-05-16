Ни проехать, ни пройти: строительство мобильных пунктов грозит остановить движение в Риге

Рижанам обещано до мая 2026 года сдать в эксплуатацию 15 мобильных пунктов и благоустроить открытые пространства вокруг железнодорожных станций: Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитани, Зиемельблазма, Alfa, Детская больница, улица Слокас, Браса, Вецдаугава, TurIba, Мангали, Вецаки, Гайсма, в том числе высадить в этих кварталах 178 деревьев и более 11 000 кустарников.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 33,45 млн. евро, в том числе 27,6 млн. евро — средства ЕС.

Собственно строительство еще не началось — идут подготовительные работы, а уже огорожены и закрыты для движения большие участки окрестных территорий, тем самым нарушено движение в разных концах города, массово вырубаются деревья и кустарники, сообщают жители...

Опасно пешеходам, опасно автомобилям

Первая по алфавиту и парадоксальности происходящего – станция Болдерая. Здесь, как и в других новых пунктах, обещают обеспечить мобильность вокруг железнодорожных станций и удобную пересадку жителей с одного вида транспорта на другой.

Но как таковой станции нет уже 66 лет: после присоединения района к столице закрыли железнодорожное пассажирское сообщение между центром и Болдераей. В новые времена восстановить поезд обещали еще в 2022 году, сейчас называют 2026-й. Но болдерайцы уже не верят. А когда видят растерзанные дорожки, тротуары и поляны, только вздыхают.

- Лучше бы автобусов добавили, маршрутки вернули, - говорят жители, глядя на горы песка и развороченные дорожки, которые вели к родным магазинам и остановкам.

Но, несмотря на многолетние просьбы жителей Болдераи и Даугавгривы, общественный транспорт не добавляют. Связь с «большой землей» - только 3-м автобусом, удобный 30-й ходит лишь по рабочим дням — и то несколько рейсов.

Востребованные 36-й и 56-й курсируют редко. А по выходным дням вообще транспорта вдвое меньше, как будто бы жители Болдераи и Даугавгривы предпочитают сидеть дома.

А действительно: при нынешних раскопках лучше дома сидеть. Как рассказывают читатели, остановки автобусов перенесли настолько неудобно, что приходится выходить на работу на полчаса раньше – чтобы проехать назад до Даугавгривы или пешком дойти до той остановки, откуда можно уехать, - ведь дорога до центра занимает 40-50 минут. А это значит — вставать на полчаса раньше, детей будить в школу и т. п.

- Остановка «Силикату» передвинута так, что идти туда не имеет смысла, - рассказала Светлана ФЁДОРОВА. – Вдоль дороги несутся автомобили, автобусы, лесовозы, приходится топать вокруг «большой «Максимы», как мы ее называем. Это приличный крюк — по бездорожью, без освещения. А ведь многие возвращаются с работы затемно...

А быстрее нельзя?

С началом стройки активность и мобильность жителей резко снизились. Лишний раз в город не поедешь — далеко до остановки. Привычные дороги так перекрыли, как будто район наглухо заперли в своих домах. На перекрестке Силикату и Гайгалас наконец-то сделали новый переход, зато остановку автобуса убрали. Жители уже замучились ходить кругами.

Отсчитывать лишние метры или километры приходится и тем, кто идет на остановку «Плата» 36-го и 56-го автобусов, – тоже далеко, тоже по бездорожью, без переходного указателя.

Тяжело и тем, кто приходит или приезжает в районную поликлинику «Болдерая». А это в основном пожилые, люди с инвалидностью, мамы с колясками и детьми. Более того, опасно и неудобно стало переходить оживленное Даугавгривское шоссе: переходы сместили.

И до строительства-то дорога в поликлинику была неудобной – через поле, где протоптаны тропинки во все стороны и ветер гуляет направо и налево. Жители недоумевают: оборудовать хотя бы временные дорожки у самоуправления не хватило ни воли, ни желания, а вот масштабную долговременную стройку затеяли...

Водители постоянно в стрессе. Говорят, что за ограждениями мест работ не видно машин, которые едут навстречу. Нет указателей, как проехать. А скоро начнется пляжный сезон – и поток машин из Ильгюциемса и Иманты устремится в сторону Вакарбулли. Что здесь будет на дорогах — страшно подумать.

И это «счастье» для местных жителей еще в стадии подготовительных работ. Все разрыто, а работают хорошо если три-четыре человека да пара единиц техники. Как говорят читатели, такое ощущение, что песок разравнивают туда-сюда и новые заграждения ставят, а дело с места не сдвигается.

- Четыре выходных на Пасху, пять – на майские праздники, четыре будет на Лиго, да еще по два выходных каждую неделю, - удивляются жители. – Так и через пять лет они не построят этот узел. Помним, как участок улицы Слокас три года мучили... Мы сначала подумали, что работы закончат в мае этого года. Когда идет такая стройка, нарушающая ритм жизни целого района, можно было бы наладить работу без выходных. Но, понятно, платить не хотят вдвойне за работу в выходные...

И деревья корчуют

Из других районов столицы жители сообщают, что и там мобильные пункты пока что приносят одни неудобства. На станции Шкиротава, например, где по плану не предусмотрены крупные работы, весь пыл преобразователей уходит в оборудование велодорожки.

- Зачем строить так близко к деревьям? – удивляются жители. – Деревья защищают жилой квартал от выхлопов и шумов с железной дороги — они специально для этого и были высажены, когда строился жилой микрорайон на улице Локомотивас. Раньше еще и кусты сирени были, но их тоже какие-то умники лет 15 назад вырубили...

Но проект подписан, строительство идет, деревья вырублены или лишены части корней — и ничего нельзя сделать. А при сильных ветрах, которые у нас уже не редкость, эти «декоративные» деревья попадают, как тростинки.

- Так мы всю зеленую Ригу потеряем, - горько говорят жители...

Жители окрестностей станции Зиемельблазма, где тоже планируется мобильный пункт, сообщают, что у них все перекопали, привычные дороги перекрыли, а когда начнут что-то делать (и главное — когда закончат) — тоже неизвестно.

И северная сторона столицы встает в большой пробке. Обещали, что Скултский путепровод решит все проблемы, в том числе с переездом через железную дорогу. Но Рига не знает покоя. Готовится сооружение мобильных пунктов на станциях Даудери и Саркандаугава. В направлении Саркандаугавы на Ганибу дамбис уже затруднено движение, то же самое, соответственно, и со стороны Мангали, Вецмилгрависа и других северных районов.

Не забываем, что в то же время в этой части столицы вершится грандиозное строительство путепровода, который соединит улицу Твайка с Кундзиньсалой, а также с мостом на Даудерсалу, Восточной магистралью, Южным мостом и Чакстес гатве. Его планируется сдать в эксплуатацию в начале 2026 года. Общие расходы на проект — 82,6 млн. евро, из них 23 млн. составляет госдотация, а 59,6 млн. — государственный заем.

...Зачем было начинать одномоментно такие крупные строительные работы, ведь еще продолжается ремонт мостов, идет сезонный ремонт улиц, которые Рижская дума обещала заасфальтировать на 53 участках? - задаются вопросом рижане. (Не говоря уже о миллионных затратах и госзаймах, которые придется отдавать рижанам при новой думе.) Это все сегодня полностью парализует движение в столице: и для машин, и для общественного транспорта, и для пешеходов.

Ответ один: это активная предвыборная деятельность нынешней Рижской думы. Вот, дескать, как мы все строим и перестраиваем. А что нужно рижанам — спросили? Лучше бы обновили дорожные покрытия, запустили бы больше общественного транспорта — более удобного для горожан, снизили бы счета за отопление и воду. А когда все вот так, рижане еще 100 раз подумают, за кого голосовать...

Может, когда-то на отдельных участках и будет хорошо, но ходить-ездить нужно сейчас. А вот об этом организаторы перемен, похоже, не подумали. Или им просто не до рядовых человеков, когда есть Большие Цели?

Эва ГАЙЛЕ