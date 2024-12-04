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Ни капли после 18:00 в выходной день: новые запреты на продажу алкоголя скоро рассмотрят в Сейме

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 15:14

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Чтобы сократить потребление алкоголя в обществе, комиссия Сейма по социальным вопросам приняла во вторник, 3 декабря, решение вынести поправки в закон об обращении алкогольных напитков на третье – окончательное – чтение в Сейме. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Количество потребляемого алкоголя в Латвии является самым высоким среди стран Европейского Союза, отмечают авторы законопроекта. Предложенные изменения в законе предусматривают ограничение рекламы и продажи алкогольных напитков. В частности, новые поправки ограничивают время, когда алкогольные напитки можно приобрести в розничной торговле, в том числе на сайтах и ​​в мобильных приложениях.

Планируется, что с понедельника по субботу алкоголь можно будет приобрести с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям – с 10.00 до 18.00. Планируется, что эти поправки вступят в силу 1 августа следующего года.

В целях ограничения влияния импульсивных покупок алкогольная продукция, приобретенная на сайте или в мобильном приложении, будет доставлена ​​покупателю не ранее, чем через шесть часов после заказа. Также поправки предусматривают запрет на такие меры стимулирования продаж, которые предлагают купить сразу несколько единиц алкогольной продукции по более низкой цене, а также скидки на алкогольную продукцию в рамках программы лояльности.

В новой редакции закона предлагается также определить, что реклама будет запрещена в печатных изданиях, рекламных буклетах, в кинотеатрах, на сайтах и ​​в Интернете, с использованием почтовых (в том числе электронной почты) услуг, а также в торговых местах, где реализуется алкогольная продукция.

Торговые места должны будут вывесить заметный знак, предупреждающий о том, что употребление алкогольных напитков имеет негативные последствия для здоровья, что их нельзя продавать несовершеннолетним, а также о том, что несовершеннолетние не должны покупать, употреблять или обладать алкогольной продукцией.

Также планируется ввести запрет на бесплатное предложение алкогольной продукции в местах торговли и оказания услуг, например, в салонах красоты, парикмахерских и в свадебных салонах. Законопроектом также предусмотрено установить, что будет запрещена продажа алкогольных напитков в местах организации азартных игр.

Сейм должен принять решение по поправкам в окончательном чтении.

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