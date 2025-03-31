Невероятное тепло: погода в понедельник

Самый теплый день ожидается в центральной части страны. Небо частично закроют облака, в Курземе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Вдоль побережья местами ожидается туман.
Ветер преимущественно будет дуть с юго-востока, в Курземе – с северо-запада.
В столице ожидается облачная погода без осадков, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +15..+17 градусов, однако в районе Рижского залива будет значительно прохладнее, возможен туман.
Атмосферное давление 1011-1015 гектопаскалей на уровне моря.