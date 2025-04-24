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«Вы это серьёзно!?» Представленная Рижской думой карта бомбоубежищ вызвала шквал возмущения

Neatkarīgā Rīta Avīze 24 апреля, 2025 18:26

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В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

Как пояснил Рейнсонс, на данный момент у него нет правильного ответа на вопрос, где разместить около 450 000 рижан. Рейнсон отметил, что подвалы домов сталинской эпохи, а также серий 602, 119 и 103 - очень хорошо подходят для обеспечения жильем.

Рижская дума опубликовала цифровую карту убежищ, которые были проверены Государственной пожарно-спасательной службой (ГПС) и признаны пригодными для использования по назначению и находятся в муниципальной или смешанной собственности.

«В то время как создание национальной карты убежищ все еще продолжается, мы решили действовать проактивно и опубликовать карту безопасных убежищ, принадлежащих Рижской думе, обследованных и обозначенных. Мы создали отдельный слой информации о безопасности, который позволяет просматривать не только убежища, но и места сбора и критические места расположения банкоматов. Карта будет постоянно обновляться по мере продолжения работ по обследованию и маркировке», - сообщила сайту „X“ вице-спикер Рижской думы Линда Озола.

 

Что думает общественность об этой карте и о том, что на ней изображено?

Журналист Карлис Сержантс: Опубликованные на данный момент убежища рассчитаны примерно на 50-60 тысяч человек, включая подвалы Центрального рынка. Интересно, морозильные камеры уже демонтированы, а перегородки закрытых отсеков снесены?

Илзе: Кирдык жителям Киспасы. Вообще, зона вокруг Госархива - это бывшее убежище. Но, насколько я понимаю, вам придется топать либо в центр через мост, либо в Агенскалнс.

Армандо: Госпожа Линда, я посмотрел на карту, ближайшее место от места, где я живу, находится где-то между улицами Авоту и..... Я понятия не имею. Ни адресов, ни названий улиц - ничего. Я хотел бы получить больше информации и отзывы пользователей.

Эрнест: В Иманте две школы, где можно укрыться. В средней школе 96 раньше был тир в подвале - который также был убежищем. Еще несколько школ идентичного проекта. Что с ними делать? Подземная парковка в парке Кронвальдса - не обозначена. Вы серьезно? И снова утопающих спасают сами утопающие.

Некто: Поздравляю! Скоро муниципальные выборы, и вам придется делиться тем хорошим, что вы сделали! Жаль, что в прошлом году ничего не было начато! Наверное, потому что в 2024 году выборов не было.

Я: карта - это шляпа. Что это за таинственная средняя школа Зиепниеккалнс на улице Ислицес, 4? Насколько я знаю, правильный адрес - Озолциема, 24, это на другой стороне улицы Валдекю.

Йоланта: Я проверила обеспеченность приютами в моем районе и соседнем районе - из 35 000 жителей укрыться могут 1500... это 0,04 % населения, печально...

Маттиас: Как это понимать? Если включается сирена воздушной тревоги, люди бегут 1-3 км до ближайшего убежища?

Аноним: Значит, действительно - подземные ядерные убежища глубиной в несколько метров в Гайльезере не для обычных людей!

Леонард: Мне требуется ~ час пешком, чтобы добраться до ближайшего. Я, пожалуй, останусь здесь, спасибо.

Лара: Как-то не вяжется с плотностью населения. Полно районов, где нет ничего!

Адвокат Артурс Звейсалниекс: Мы очень подготовлены. Три года идет настоящая война, но, например, в таком маленьком районе, как Пурвциемс, ноль убежищ - великолепно.

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