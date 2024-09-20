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Нет политической воли. Ни одна партия не хотела быть той, кто повысит НДС: эксперты

TV24 20 сентября, 2024 15:07

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В программе TV24 “Naudas cena” обсуждалась одна из самых актуальных тем последнего времени - повышение налога на добавленную стоимость (НДС). В ходе дискуссии советник министра финансов Карлис Шадурскис высказал мнение о возможных шагах, которые следует предпринять для улучшения налоговой системы.

Он считает, что эффективным решением могло бы стать повышение НДС на 1% пункт:

«Я бы поднял НДС на 1% пункт. Этот 1% стоит около 200 миллионов евро", - сказал Шадурскис.

Однако политическая реальность сделала это предложение невозможным. Шадурскис объясняет, что самым большим препятствием на пути такой реформы является отсутствие политической воли и возможностей для достижения согласия внутри коалиции.

"Скажем так, ни у одной из коалиционных партий не хватило смелости сделать это", - признает он, что ни одна из политических сил не хочет взять на себя инициативу и предложить непопулярное решение.

Президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите подтверждает, что нежелание политических сил настаивать на таких изменениях является важным фактором, почему это не было сделано:

«Я провел два года в этой рабочей группе, и надо признать, что ни одна из политических партий не хотела быть той, кто повысит НДС. Хотя все знают, что это лучшее и единственное решение», — объясняет Бите.

Шадурскис также согласен, что ни одна партия не была готова публично пойти на такой шаг первой. По его словам, вполне вероятно, что если бы одна из сторон была готова выступить за повышение НДС, то, вероятно, к этому предложению присоединились бы и остальные: "Если бы кто-то был готов, то, наверное, проголосовали бы две другие (партии в коалиции, -ред)".

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Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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Бизнес 0 комментариев

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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