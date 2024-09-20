Нет политической воли. Ни одна партия не хотела быть той, кто повысит НДС: эксперты

Он считает, что эффективным решением могло бы стать повышение НДС на 1% пункт:

«Я бы поднял НДС на 1% пункт. Этот 1% стоит около 200 миллионов евро", - сказал Шадурскис.

Однако политическая реальность сделала это предложение невозможным. Шадурскис объясняет, что самым большим препятствием на пути такой реформы является отсутствие политической воли и возможностей для достижения согласия внутри коалиции.

"Скажем так, ни у одной из коалиционных партий не хватило смелости сделать это", - признает он, что ни одна из политических сил не хочет взять на себя инициативу и предложить непопулярное решение.

Президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите подтверждает, что нежелание политических сил настаивать на таких изменениях является важным фактором, почему это не было сделано:

«Я провел два года в этой рабочей группе, и надо признать, что ни одна из политических партий не хотела быть той, кто повысит НДС. Хотя все знают, что это лучшее и единственное решение», — объясняет Бите.

Шадурскис также согласен, что ни одна партия не была готова публично пойти на такой шаг первой. По его словам, вполне вероятно, что если бы одна из сторон была готова выступить за повышение НДС, то, вероятно, к этому предложению присоединились бы и остальные: "Если бы кто-то был готов, то, наверное, проголосовали бы две другие (партии в коалиции, -ред)".