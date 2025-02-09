«Нет ли тут уголовного дела?» — автор поста в соцсети иронизирует по поводу случая в аптеке

В то же время есть места и бывают ситуации, когда личная информация разглашается. Этого трудно избежать, например, в аптеках: каждый стоящий в очереди видит, какие лекарства мы покупаем, а нам не всегда хочется, чтобы посторонние узнали, чем мы болеем.

Еще хуже ощущение в тот момент, когда приходится предъявлять документ, удостоверяющий личность: именно тогда фармацевт (и хорошо, если только он) узнает, что некий Вася Пупкин такого-то года рождения болен депрессией или чем-нибудь похуже.

Наблюдение в аптеке заставляет задуматься, насколько мы защищены и как часто тревога о том, что кто-то узнает наши личные данные, оказывается преувеличенной. Вот пост, автор которого поделился своими впечатлениями на этот счет:

"Сегодня в аптеке старенькая тетушка-фармацевт вводит в систему персональный код, вслух проговаривая цифры, кругом люди, мне по..., но, насколько понимаю, это уголовное дело?!.. Нет ли тут незаконных действий с данными физического лица?"

Люди в основном относятся с пониманием и оправдывают фармацевта, но ситуация все же не совсем нормальная. Преувеличивать, конечно, не стоит, хотя и неприятно. Вот что пишут в ответ:

- Персональный код никогда не входил в список личных данных, не подлежащих разглашению.

- Нет. Сам по себе персональный код никак не связан с личными данными. Если бы вслух назвали имя и фамилию, тогда другое дело.

- Люди должны соблюдать дистанцию, чтобы не слышать, что происходит около кассы. Когда я начинал работать в аптеке в Латвии, еще до ковида, я строго начал воспитывать очередь, чтобы люди не надвигались друг на друга. В ковид это само собой подразумевалось, но есть места, где старые привычки вернулись.

- Мне приходит в голову анекдот, как парень в аптеке шепотом просил продать презервативы! Аптекарша громко, почти крича, сказала, что не нужно этого стесняться. Парень, выходя из аптеки, заорал на всю улицу, что он теперь идет трахаться.

- Возможно, что и есть. Мне все же кажется, что вся эта защита данных - нереально преувеличенная хрень.

- Если ты не Лато Лапса, то можно с этим смириться.

- Это ПРЕСТУПЛЕНИЕ против пожилой женщины, что ей приходится РАБОТАТЬ, чтобы заработать денег на оплату счетов и тех же самых лекарств, а не наслаждаться старостью, жить на пенсию, не тревожась, что ей могут отключить тепло. В задницу этот твой персональный код.

- Такие уголовные дела каждый день происходят в латвийских больницах. По поводу куда более чувствительных вопросов.

- Она боится неправильно ввести код. Если три раза введешь неправильно, кассовый аппарат заблокируется.

- Тогда Latvijas vēstnesis - одно сплошное нарушение, в официальных публикациях есть и коды, и имена-фамилии, и местожительство. Это дело с защитой данных преувеличено. И да, с коробочек от использованных лекарств сдирайте наклейку для пользователя, мало ли, сосед в мусорнике увидит.

- Вас в самом деле интересуют чужие данные? С какой целью? Мне они безразличны! Намного интереснее кажется личность человека, его шарм! Мы уже в черной и глубокой яме из-за этой защиты данных! От кого защищаем? От жуликов? От китайцев? Или сами от себя? Смешно!

- Это все глупость, но, с другой стороны, что ты можешь сделать с одним голым персональным кодом? Ничего особенного, без э-подписи или коррумпированных нотариусов и сотрудников других учреждений - толком ничего, да и они все найдут другим путем, а у молодежи эти мистические цифровые комбинации вообще ничего не стоят.

- Если это было по-латышски - то без проблем! 90% стоящих в очереди - русня, которая языка не понимает!