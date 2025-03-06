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Несколько сотен человек встречали команду «Straume» у Памятника Свободы (ФОТО)

© LETA 6 марта, 2025 14:07

Для настроения 0 комментариев

В среду поздно вечером несколько сотен человек пришли к памятнику Свободы, чтобы поприветствовать создателей анимационного фильма «Поток» («Straume» или «Flow»).

Как сообщили в Государственной полиции, у памятника собралось около 500 человек.

Жители Латвии приветствовали команду громкими овациями, а хор исполнил «Rīga dimd». Группа также возложила цветы к памятнику. Зрителей приветствовали выступлением музыканты Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс в сопровождении своих групп.

Режиссер «Потока» Гинтс Зилбалодис поблагодарил всех за поддержку, в том числе съемочную группу, а также героев мультфильма — кошек, собак, капибар, птиц и лемуров. Он пожелал остаться на этой волне, но также двигаться вперед и выразил надежду, что «мы вернемся ко всем этим этапам».

Во время церемонии встречи в аэропорту Риги Зилбалодис также рассказал присутствующим, что очень хочет оказаться дома. Он также сказал, что прошедший год был очень успешным для анимации, и не скрывал своей радости от победы на «Оскаре».

Он также подчеркнул, что без поддержки его французских и бельгийских коллег этот фильм был бы невозможен.

Между тем продюсер и соавтор фильма Матис Кажа заявил собравшимся у Памятника Свободы, что успех «Потока» — это успех всей независимой анимации, поскольку фильмы по ней не снимаются крупными голливудскими или японскими студиями.

«Успех "Потока" показывает, что мы сами столкнулись со своими ограничениями, но если мы будем работать серьезно, то сможем многого добиться», — сказал Кажа. Он также пошутил, что узнал, как правильно застегивать пиджак, вспомнив ситуацию на церемонии вручения премии «Оскар», где он застегнул пуговицы неправильно.

Во время встречи в аэропорту он подчеркнул, что чувствует поддержку не только в Латвии, но и везде, где демонстрируется фильм. Он подчеркнул, что для артистов важно, чтобы каждый из них был оценен по достоинству.

Тем временем глава Национального киноцентра Дита Риетума напомнила присутствующим у Памятника Свободы, что история «Потока» началась более пяти лет назад, а международное турне началось полгода назад. По ее словам, когда состоялась премьера, никто не мог предположить, что фильм «распространится» так далеко". Риетума также подчеркнул, что в настоящее время Латвия принимает все самые престижные мировые кинопремии — премии «Потока».

Дзинтарс Круминьш, преподаватель Зилбалодиса, подчеркнул, что нужно осмеливаться, ясно видеть, двигаться вперед, не сдаваться и делать то, что тебе нравится, и «тогда и остальному миру это понравится».

Некоторые из собравшихся встречающих держали в руках латвийские флаги, а другие — небольшие статуэтки «Оскар». Были люди, на лицах которых красовалась символика главного героя «Потока» — черного кота. В толпе можно было увидеть плакаты с надписями «Мы очень гордимся», «Латвия может».

После церемонии команда раздала автографы и сфотографировалась с публикой.

Перед прибытием к Памятнику Свободы съемочную группу также встречали в аэропорту. Там их приветствовал хор, исполнивший гимн Латвии. После этого присутствующие воспользовались возможностью сфотографироваться с представителями фильма.

Съемочную группу и представителей СМИ доставил к Памятнику Свободы специальный автобус «Rīgas satiksme», оформленный в цвета государственного флага и с надписью «В одной лодке». Автобус сопровождала полиция (и заодно сфотографировалась).

"Мы от всей души гордимся и желаем команде «Страуме» покорить еще много вершин киноиндустрии!" - написано на страничке Госполиции в Фейсбуке.

Как сообщалось, "Поток" («Straume» или «Flow») получил первую в истории Латвии премию «Оскар» на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, победив в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». «Поток» также был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм».

Получив награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку и напомнил всем нам, что мы в одной лодке и что мы должны преодолеть наши разногласия и работать вместе.

Анимационный фильм «Поток» — это 3D-мультипликационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом и необитаемом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую группу фильма вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и сценарист Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегорий Залкман, звукорежиссер Гурвалс Койкс-Галлас, главный аниматор Лео Силли-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

Foto агентства ЛЕТА и Artūrs Blomkalns/ Valsts policija

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