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Неожиданно: депутат Сейма считает, что Силиню надо отправить в отставку

pietiek.com 3 марта, 2025 10:35

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

"Еще раз о необходимых действиях. Оперативная часть - президент должен призвать Силиню уйти в отставку (как сделал другой президент, Андрис Берзиньш, с Валдисом Домбровскисом после "Максимы"). Именно так должен был бы завершиться этот правительственный прорыв", - предлагает радикальные меры депутат Сейма Дидзис Шмитс в своей статье на портале pietiek.com.

Что еще он считает нужным? В частности: "создать кризисный кабинет", который совершенно необязательно формировать из депутатов Сейма. "Самое существенное - даже не список дел, которые должны быть сделаны, а способности людей, поскольку сейчас события в мире меняются столь стремительно, что угадать, какие дела надо будет делать завтра, невозможно достоверным образом".

По мнению Шмитса, глава правительства и его команда должны обладать интеллектом и способностью принимать решения, адекватно действовать в переменчивых обстоятельствах. Сразу после формирования кризисного кабинета нужно объявить внеочередные выборы в парламент: "без нового мандата в парламенте ничего толкового больше не может произойти".

Вновь избранный Сейм, как считает депутат, должен изменить порядок выборов парламента и президента, чтобы обеспечить более эффективное и качественное управление: "Должна быть система, обеспечивающая победителя на выборах, дающая полномочия реализовать политику, а не тонуть в объятиях формирования и поддержания коалиций".

Далее Шмитс пишет: "Перемены могут произойти, если получен мандат и свобода действий для их осуществления. Только тогда в долгосрочной перспективе появляется возможность прихода в политику личностей. Милей в Аргентине ничего бы не добился, будь там избирательная система, аналогичная нашей. В 1934 голду большинство в Сейме это понимало и в двух чтениях изменило Сатверсме, а третье чтение снесло переворотом... Пусть и 90 лет спустя, но наконец-то надо завершить работу над изменениями в Сатверсме".

Это Шмитс считает главной своей задачей, над которой он сейчас работает. В долгосрочной перспективе, по его мнению, приоритетом №1 должно стать образование: "Чтобы тогда, когда в будущем придут сложные вызовы для нашей нации, которые невозможно прогнозировать на данный момент (а они обязательно придут), у нас были люди, способные с ними справиться".

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