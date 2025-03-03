Неожиданно: депутат Сейма считает, что Силиню надо отправить в отставку

Что еще он считает нужным? В частности: "создать кризисный кабинет", который совершенно необязательно формировать из депутатов Сейма. "Самое существенное - даже не список дел, которые должны быть сделаны, а способности людей, поскольку сейчас события в мире меняются столь стремительно, что угадать, какие дела надо будет делать завтра, невозможно достоверным образом".

По мнению Шмитса, глава правительства и его команда должны обладать интеллектом и способностью принимать решения, адекватно действовать в переменчивых обстоятельствах. Сразу после формирования кризисного кабинета нужно объявить внеочередные выборы в парламент: "без нового мандата в парламенте ничего толкового больше не может произойти".

Вновь избранный Сейм, как считает депутат, должен изменить порядок выборов парламента и президента, чтобы обеспечить более эффективное и качественное управление: "Должна быть система, обеспечивающая победителя на выборах, дающая полномочия реализовать политику, а не тонуть в объятиях формирования и поддержания коалиций".

Далее Шмитс пишет: "Перемены могут произойти, если получен мандат и свобода действий для их осуществления. Только тогда в долгосрочной перспективе появляется возможность прихода в политику личностей. Милей в Аргентине ничего бы не добился, будь там избирательная система, аналогичная нашей. В 1934 голду большинство в Сейме это понимало и в двух чтениях изменило Сатверсме, а третье чтение снесло переворотом... Пусть и 90 лет спустя, но наконец-то надо завершить работу над изменениями в Сатверсме".

Это Шмитс считает главной своей задачей, над которой он сейчас работает. В долгосрочной перспективе, по его мнению, приоритетом №1 должно стать образование: "Чтобы тогда, когда в будущем придут сложные вызовы для нашей нации, которые невозможно прогнозировать на данный момент (а они обязательно придут), у нас были люди, способные с ними справиться".