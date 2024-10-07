Необходимо завершить работу над стратегией развития оборонной промышленности: Ринкевич

На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.