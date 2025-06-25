Немец на частном самолете вторгся в воздушное пространство России

По предварительным данным, в понедельник одномоторный легкий самолет SR20 мог пересечь границу с Россией и вскоре вернулся в воздушное пространство Литвы.

После того, как самолет приземлился в аэропорту Ниды, пограничники допросили пилота, который летел с гражданкой Германии.

Пилот сообщил, что во время полета пропала связь с GPS-навигатором самолета, предположительно, это и стало причиной инцидента.

Вопрос о возбуждении административного делопроизводства рассматривается Пограничным подразделением береговой охраны СОГГЛ, за правонарушение предусмотрен штраф в размере от 70 до 140 евро.

По данным СОГГЛ, в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента, также ведется обмен информацией с Военно-воздушными силами, Администрацией безопасности транспорта Литвы и другими структурами.