Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Неизбежны новые вложения государственных средств в airBaltic: глава правления авиакомпании (1)

© LETA 2 января, 2025 20:21

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Текущие обязательства по облигациям и их процентные ставки не являются устойчивыми для долгосрочной деятельности национальной авиакомпании Латвии "airBaltic", поэтому дополнительное вложение капитала со стороны государства, вероятно, неизбежно, пишет председатель правления "airBaltic" Клавс Васкс на платформе LinkedIn.

Для выполнения обязательств и достижения стратегических целей "airBaltic" не может продолжать работать с уже накапливающимся годами отрицательным собственным капиталом, отмечает Васкс, добавляя, что поэтому дополнительное вложение капитала от государства, вероятно, неизбежно, если только государство не готово полностью отказаться от своего вклада в пользу других инвесторов.

Васкс также отмечает, что даже при необходимости сумма для устойчивого развития компании может оказаться недостаточной, если такое вложение не будет частью процесса первичного публичного предложения акций (IPO), что позволило бы достичь необходимой суммы капитала, предусмотренной бизнес-планом.

В то же время Васкс пишет, что на данный момент наиболее ранняя возможная дата IPO "airBaltic" — весна 2025 года, в зависимости от времени заключения окончательного соглашения с стратегическим инвестором и ситуации на финансовых рынках. Однако Васкс признает, что время не является союзником "airBaltic".

Также Васкс признает, что переговоры с стратегическим инвестором, который должен был стать как валидатором бизнес-модели "airBaltic", так и содействовать процессу IPO, не продвигаются так быстро, как ожидалось.

Васкс отмечает, что привлечение такого инвестора — это не только важная финансовая поддержка капитала компании, но и подтверждение критически важного для компании функционирования и возможностей будущего роста.

Председатель правления "airBaltic" указывает, что "ни одна компания в мире не была успешно выведена на биржу без ясных амбиций роста, хорошо определенной стратегии и способной команды руководителей, которая вдохновляет доверие инвесторов". По мнению Васкса, "airBaltic" соответствует этим критериям, однако для этого необходима единая визия и совместные усилия всех заинтересованных сторон для достижения успеха.

Кроме того, Васкс поясняет, что влияние авиакомпании на экономику Латвии выходит далеко за рамки её операционной деятельности. Как главный фактор экономического роста, экспортного потенциала и региональной связности, вклад "airBaltic" в экономику Латвии незаменим, подчеркивает Васкс.

Он отмечает, что создание и развитие сильной компании — это гораздо более длительный и сложный процесс, чем возможность разрушить её за короткое время, принимая необдуманные или краткосрочные политически мотивированные решения.

Поэтому Васкс призывает всех заинтересованных проявить терпение, понимание и более оптимистичный взгляд на будущее. "С ясной визией и совместными действиями мы можем обеспечить не только успехи "airBaltic", но и более широкий экономический рост", заявляет Васкс.

Ранее сообщалось, что 30 августа 2024 года правительство на закрытой части заседания согласовало, что основной капитал "airBaltic" будет сокращен на 571,293 миллиона евро в рамках подготовки к процессу IPO, а структура акций компании будет упрощена. Однако, согласно данным "Firmas.lv", изменения до сих пор не были внесены.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 113 реакций
Комментарии (1) 113 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится (1)

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 1 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт (1)

Важно 14:36

Важно 1 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять (1)

Важно 14:35

Важно 1 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира (1)

Важно 14:14

Важно 1 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой (1)

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 1 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите (1)

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 1 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции (1)

Мир 13:43

Мир 1 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать