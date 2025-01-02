Для выполнения обязательств и достижения стратегических целей "airBaltic" не может продолжать работать с уже накапливающимся годами отрицательным собственным капиталом, отмечает Васкс, добавляя, что поэтому дополнительное вложение капитала от государства, вероятно, неизбежно, если только государство не готово полностью отказаться от своего вклада в пользу других инвесторов.

Васкс также отмечает, что даже при необходимости сумма для устойчивого развития компании может оказаться недостаточной, если такое вложение не будет частью процесса первичного публичного предложения акций (IPO), что позволило бы достичь необходимой суммы капитала, предусмотренной бизнес-планом.

В то же время Васкс пишет, что на данный момент наиболее ранняя возможная дата IPO "airBaltic" — весна 2025 года, в зависимости от времени заключения окончательного соглашения с стратегическим инвестором и ситуации на финансовых рынках. Однако Васкс признает, что время не является союзником "airBaltic".

Также Васкс признает, что переговоры с стратегическим инвестором, который должен был стать как валидатором бизнес-модели "airBaltic", так и содействовать процессу IPO, не продвигаются так быстро, как ожидалось.

Васкс отмечает, что привлечение такого инвестора — это не только важная финансовая поддержка капитала компании, но и подтверждение критически важного для компании функционирования и возможностей будущего роста.

Председатель правления "airBaltic" указывает, что "ни одна компания в мире не была успешно выведена на биржу без ясных амбиций роста, хорошо определенной стратегии и способной команды руководителей, которая вдохновляет доверие инвесторов". По мнению Васкса, "airBaltic" соответствует этим критериям, однако для этого необходима единая визия и совместные усилия всех заинтересованных сторон для достижения успеха.

Кроме того, Васкс поясняет, что влияние авиакомпании на экономику Латвии выходит далеко за рамки её операционной деятельности. Как главный фактор экономического роста, экспортного потенциала и региональной связности, вклад "airBaltic" в экономику Латвии незаменим, подчеркивает Васкс.

Он отмечает, что создание и развитие сильной компании — это гораздо более длительный и сложный процесс, чем возможность разрушить её за короткое время, принимая необдуманные или краткосрочные политически мотивированные решения.

Поэтому Васкс призывает всех заинтересованных проявить терпение, понимание и более оптимистичный взгляд на будущее. "С ясной визией и совместными действиями мы можем обеспечить не только успехи "airBaltic", но и более широкий экономический рост", заявляет Васкс.

Ранее сообщалось, что 30 августа 2024 года правительство на закрытой части заседания согласовало, что основной капитал "airBaltic" будет сокращен на 571,293 миллиона евро в рамках подготовки к процессу IPO, а структура акций компании будет упрощена. Однако, согласно данным "Firmas.lv", изменения до сих пор не были внесены.