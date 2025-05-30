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Недоморозили: как выросла зарплата министров только за прошлый год

Редакция PRESS 30 мая, 2025 13:45

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LETA

В прошлом году по сравнению с 2023 годом фактически выплаченная политикам за работу в правительстве зарплата до уплаты налогов на позиции различных министров выросла на 91 700 евро, свидетельствует информация Государственной канцелярии.

Как свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА, произведенные на основании данных Госканцелярии, в 2023 году министрам в общей сложности были выплачены 1 628 804 евро, а в 2024 году - 1 720 504 евро, таким образом, общая выплаченная за год сумма выросла на 5,6%.

Самая большая зарплата в Кабинете министров в прошлом году была выплачена премьер-министру, министру культуру и министру внутренних дел.

Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных органов, месячный оклад членам Кабмина устанавливается на основании базовой месячной заработной платы с применением к ней коэффициента. Расчеты базовой месячной заработной платы, в свою очередь, основаны на росте средней заработной платы в стране, которая пересчитывается раз в год.

В 2023 году базовая зарплата составляла 1137 евро, для расчета зарплат министров к ней был применен коэффициент 6,2, соответственно, номинальная месячная зарплата министров в 2023 году составила 7052 евро до уплаты налогов. Для расчета зарплаты премьер-министра применялся коэффициент 7, соответственно, номинальная месячная зарплата премьер-министра в 2023 году составила 7962 евро до уплаты налогов.

В 2024 году базовая зарплата выросла до 1206 евро, и с применением коэффициента 6,2 номинальная месячная зарплата министров составила 7475 евро до уплаты налогов. В свою очередь при расчете зарплаты премьер-министра применялся коэффициент 7, таким образом, месячная зарплата составила 8440 евро.

Как свидетельствуют поданные политиками декларации, фактически выплаченная министрам зарплата была больше, поскольку на размер выплачиваемого вознаграждения влияет не только установленная законом оплата труда, но и отпускные, социальные гарантии и другие факторы.

В этом году номинальная месячная зарплата министров достигла 7670 евро, а в следующем году она предположительно составит 8089 евро до уплаты налогов.

Пропорционально наибольший рост зарплаты в прошлом году произошел на посту министра иностранных дел. В 2023 году эту должность занимали нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич и Кришьянис Кариньш. Они указали в декларациях, что получили в виде зарплаты соответственно 59 086 евро и 30 003 евро, или в общей сложности 89 089 евро.

Кариньш занимал пост министра иностранных дел до 10 апреля 2024 года, позже его сменила Байба Браже. По данным Госканцелярии, оба министра в прошлом году суммарно заработали 107 223 евро, что на 20,3% больше, чем в 2023 году. Однако в 2023 году несколько месяцев правительство работало без министра иностранных дел.

Более чем на 10 000 евро в прошлом году выросла зарплата министра культуры. В 2023 году эту должность занимали Наурис Пунтулис и Агнесе Логина. Они получили за выполнение обязанностей министра соответственно 79 514 евро и 29 656 евро, что в сумме составляет 109 172 евро. В середине 2024 года Логину сменила на этом посту Агнесе Лаце. В прошлом году они заработали на этой должности 62 390 евро и 58 100 евро соответственно, что в общей сложности составило 120 490 евро. Это на 10,4% больше, чем зарплата министра культуры в 2023 году.

Зарплата премьер-министра в прошлом году увеличилась на 6,8%. На этом посту Кариньш и Силиня в 2023 году суммарно заработали 118 870 евро. Силиня работала на посту премьер-министра весь 2024 год, получив за работу 126 943 евро.

Ранее в Госканцелярии пояснили, что различия в зарплатах объясняются тем, что министры замещают друг друга во время командировок или болезни, за что получают соответствующие доплаты.

С 1 июля 2022 года, когда вступили в силу поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, работающим в государственных и муниципальных органах постепенно увеличивается вознаграждение до момента, когда оно достигнет 80% оплаты за равноценную работу в частном секторе. Данные последних лет свидетельствуют о том, что вознаграждения в госсекторе растут существенно быстрее, чем в частном. Так, в частном секторе средняя брутто-зарплата в 2024 году выросла на 8,7% до 1666 евро, а в общественном секторе - на 12,2% до 1742 евро.

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